Endelig får du tidenes råeste elsykler i Norge

Nei, dette er ikke en moped.

Elsykkelnyhetene i nettbutikken til Anton Sport kan ta pusten fra de fleste. De nye råskinnene av noen elsykler fra det anerkjente merket Reyvolt er inspirert av klassiske motorsykler, og det synes.

Vi har i alle fall aldri sett kulere elsykler.

Blant elsyklenes inspirasjon er klassikere som Indian, Cafe Racere fra 60-tallet og Californian Beach Cruisers. Når du mikser dette med toppmoderne elsykkel-teknologi, så får du en vinneroppskrift. La oss ta en nærmere titt på de tre modellene du kan slå kloa i nå.

Cruzer Power

Det er ikke vanskelig å se at Cruzer er selve flaggskipet til Reyvolt. Foto: Anton Sport

Cruzer Power ser du også i sakens toppbilde, der den står elegant plassert i en liten brosteinsgate. Den stilige grønnfargen komplimenterer de brune skinndetaljene perfekt, og bak det retro utseende skjuler det seg toppmoderne detaljer som bluetooth-tilkobling, automatisk bakkehjelp og hurtiglader.

Det er ikke alle el-sykler som lar deg se ut som du kan gli rett inn i Sons of Anarchy. Foto: Anton Sport

Sykkelen har en motor spesialutviklet av Rayvolt, og med motoren i bakhjulet utnyttes kraften maksimalt. Cruzer er selve flaggskipet til Rayvolt, og av god grunn.

Merket Reyvolt ble for øvrig startet av Mathieu Rauzier, som før han startet suksessmerket jobbet som marineingeniør, skipper, fotograf i San Francisco, og webdesigner i Barcelona.

Det gir tydeligvis inspirasjon til å lage noe helt unikt, noe som også gjelder for Reyvolts mer sporty modell Torino som vi skal over til nå.

Torino Power

Inspirert av en okse, og den mer sporty slektningen til Cruzer. Foto: Anton Sport

I likhet med Cruzer Power, oser også Torino Power av eleganse og stil. Torino er en mer sporty variant, og navnet kommer av at formen på selve rammen kan minne om en ung okse, eller "taurs" på latin.

De mange lekre detaljene er blant det som gjør at syklene fra Reyvolt virkelig skiller seg ut. Foto: Anton Sport/Reyvolt

Ettersom sykkelen har en mer ergonomisk geometi og lavere tyngdepunkt, åpner den for enda mer offensiv sykling enn Cruzer. Den avanserte motoren mottar varme og posisjonsdata fra 48 ulike kobberspoler, og slik skapes en ren sinusbølge som gir optimal kjørekomfort.

Høres komplisert ut? Det er det som gjør det så rått.

Clubman

Clubman er en elegant variant for deg som elsker bylivet og vil ha en litt mer kompakt sykkel enn de to over. Foto: Anton Sport



Clubman er den aller nyeste modellen til Reyvolt, og er både elegant og smart. Sykkelen har display på styret, og er laget for deg som er urban og vil ha en sykkel som skiller seg ut.

Det intelligente gyroskopet leser terrenget, og bidrar til at motoren justerer seg automatisk. Selve batteriet kommer i en smart skinnveske som du enkelt kobler av og på sykkelen.

Anton Sport har også en rekke andre elsykler som er verdt en titt. Sjekk for eksempel denne kraftfulle nyheten fra Canondale, som også skiller seg ut med et spennende utseende og en kraftfull innside.

Moterra Neo er en imponerende presis, overraskende smidig sykkel. Foto: Anton Sport

