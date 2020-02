Er du en av dem som liker å oppdage nye viner?

Nettavisen arrangerer vinmesse for deg som liker kunnskap om nye viner.

Det er stor forskjell å lese en vinamelders forklaring av hvordan en vin smaker, og det å faktisk smake vinen selv.

Den 7. mars inviterer derfor Nettavisen på vinmesse i Høymagasinet i Oslo. Dette bygget stod ferdig i 1845 og ligger som en del av Akershus festning sentralt i Oslo rett ved Rådhuset.

Vi har invitert eksperter på vin, vinhistorie og alt det rundt vin til en sosial dag med fokus på kunnskap og smak.

Vinmessen arrangeres sentralt i Oslo, rett ved Rådhuset og Aker Brygge på Høymagasinet som ligger på Akershus festning Foto: Openstreetmap

På vinmessen vil mange norske vinimportører presentere sine viner, og for deg som liker å prøve nye, gode viner er dette en unik mulighet.

Les også: Popstjernen inviterer til stor vinmesse

Vinmessen arrangeres i to puljer av tre timer, og det er et begrenset antall billetter. Dette gjøres for at du på disse timene skal få muligheten å snakke om vin, møte mennesker med dyp kunnskap om hvilke viner som passer til hva og får også et innblikk i nye og spennende viner for deg som liker å oppdage det nye. I tillegg til å smake på vinene for å selv kunne finne en ny, eller en glemt favoritt.

Klikk her for billetter til vinmesse kl. 12:00-15:00

NB! Arrangementet har 18 års aldersgrense siden det serveres alkohol

Vinmessen arrangeres i gangavstand til veldig mange gode spisesteder, og det kan være fint å booke et bord for noe godt å spise etter messen. For deg som liker å oppdatere Instagram med gode bilder er også det naturlige lyset på dagen særdeles bra.

Klikk her for billetter til vinmesse kl. 15:30-18:00

Har du Nettavisen Pluss-abonnement, får du rabatt på arrangementet.

Klikk her for å finne koden (eller for å bli abonnere, det koster 1 krone for den første måneden).