Få dyrematen gratis levert på døra

Våre firbeinte venner trenger mat, og det er veldig lett å få den levert rett hjem.

Hvis du ønsker å redusere antall ganger du går i butikken er det å få dyrematen levert gratis på døra en stor fordel. Du kan nemlig få både dyrefor og utstyr rett til deg.

Gratis hjemlevering hvis du bestiller over 500kr hos Animail

Gratis hjemlevering hvis du bestiller for over 499kr hos Dyrekassen

For til både katt og hund

Du kan kjøpe foret du trenger til både katt og hund, og det finnes i alle typer av for du trenger.

Her finner du for til hund hos Dyrekassen

Her finner du mat til katter hos Dyrekassen

Her finner du hundematen hos Animail

Her finner du kattematen hos Animail

Apotekvarer hjem

Det er fullt mulig å bestille apotekvarer på nett - selv reseptvarer. Hos Apotekhjem.no kan du nærmest handle alle reseptfrie apotekvarer som er tillatt omsatt i Norge og en rekke andre varer for mennesker og dyr. Dette gjelder også hos Farmasiet.no, hvor du også kan bestille reseptvarer med din BankID.

Slik bestiller du reseptvarer



Når du er inne på Farmasiet.no, logger du inn med din BankID først. Her får du tilgang til din reseptliste, og ser hvilke varer og medisiner som ligger tilgjengelig for bestilling.

Her vil det også komme frem dersom et legemiddel kan byttes til et annet legemiddel med samme virkestoff. Dette er i mange tilfeller billigere. Det er gratis frakt på ordre som inneholder reseptvarer!

Kunder i Stor-Oslo kan få reseptvarer gratis levert på døren samme dag med Porterbuddy (Bestill før klokken 11.00)

Les mer om reseptvarer her.



Se alt du trenger til forkjølelsen her.

