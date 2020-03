Få reseptene levert hjem

Du kan enkelt få reseptene på din medisin direkte hjem. Slik gjør du det.

Du kan få reseptvarer levert trygt, raskt og enkelt direkte hjem til deg. Du gjør det enkelt ved å logge deg inn med BankID på her. Du velger så reseptene dine, alle dine er lagt inn digitalt, og får så varene levert trygt og sikkert hjem.

Her kan du bestille din resept

Levert på døra

Bor du i Stor-Oslo får du reseptvarene levert på døra med Porterbuddy. Du har også tilgang til reseptene for dine barn under 16 år dersom de har felles adresse med deg (folkeregistrert adresse). For skilte foreldre vil begge foreldre ha tilgang dersom barnet har delt bostedsadresse.

Her kan du bestille din resept

Fullmakt for å hente pakke

Dersom du ønsker å gi en annen person fullmakt til å motta/hente pakken din må du gjøre dette i kassebildet (i samme vindu som du fyller inn kortinformasjon). Her endrer du navn og telefonnummer (evt adresse) til den du ønsker skal motta pakken. Du kan for eksempel også skrive "Ola og Kari Hansen" dersom du ønsker at både Ola og Kari skal ha fullmakt. Ønsker du varene dine levert et annet sted er det også her du kan endre adressen din til ønsket leveringssted i Norge.

Du kan også fornye din resept på nett

Mellom klokken 9 og 21 kan du få svar på timen for å få fornyet din resept på nett. Du trenger ikke å laste ned noen app, men kan fornye resepten direkte i en nettleser på mobilen eller datamaskinen.

Her kan du fornye din resept

Normalt kan alle medisiner som du står på fast fornyes, men det er opp til legen å vurdere, og det finnes noen unntak. Medisiner som er vanedannende (a- og b-preparater), og medisiner som krever spesialistoppfølging, kan ikke fornyes på nett. Dersom du trenger å fornye slike medisiner bør du ta kontakt med fastlegen din, eller den legen som har skrevet ut resepten i første omgang.

Her kan du fornye din resept