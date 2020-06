Fest - alt du trenger til bursdag, temafest, sommerfest og kick-off

Du trenger ikke et eventbyrå når du kan fikse det du trenger på nett.

Det er deilig å være sosial med venner, kollegaer og familie. Vi har derfor samlet en guide til virkelig gode temafester, eller bare det du trenger til en skikkelig god fest uten noe annet tema enn moro.

Du kan enkelt være bartender hjemme med det riktige utstyret.

Mikse drinker-utstyr

Du bør starte med en jigger, altså et mål for drinkene. Det er bare på Toten og rundt Trondheim man tar slikt på øyemål til man ser mynten i bunnen av drinken. En som har både enkel og dobbel (2 og 4 cl) er det du ønsker, slik som denne.

Etter at du har målt opp må drinken mikses i en god cocktailshaker. Om du trenger litt hjelp anbefaler vi boken The Mixer's Manual. Den er veldig god, lett å forholde seg til og ta med rundt.

Du kan også vurdere et helt komplett sett, slik som denne vesken med det meste du trenger. Den har målebeger, sil, helletuter og morter. Det er alle ting du trenger for god drinkmiksing.

Barvesken Simple Bar Bag har det du trenger for vellykket miksing til festen.

En god drink trenger isbiter. En måte å ordne det på er en isbitmaskin for deg som trenger en god del, som denne. Den lager isbiter på et par minutter. Isbitform inspirert av klassikerne, men moderne vri er også en god løsning. Vi anbefaler Rocks isform som også fungerer som kjøleelement. Skal du ha knust is er en isknusemaskin en god investering. Litt morsommere isbiter? Sjekk disse med pingviner og isbjørner.

Oppsummert:

Selv om øl ofte kommer i glass kan det være greiet å ha noen ekstra glass til sommerfesten.

Ølglass, drinkglass og vinglass

Riktige glass er viktig for en god fest. Skal du ha en fest med gode glass bør du kjøpe riktige glass, men vi har også tips for deg som ønsker å unngå oppvasken.

Det første du bør ha er likevel en skikkelig god karaffel eller to for den beste spriten. Mer dekorativt enn flaskene, og en god del stiligere. Denne karaffelen har det gode navnet Old Fashioned, og er basert på klassisk utseende.

Coupeglass - eller champagneglass, brukes også til drinker som Manhattan eller Margharita. Orrefors sine glass er klassiske i designet, visstnok modellert etter Marie Antoinettes bryster, og er av god kvalitet. Du finner dem her.

Et klassisk whiskyglass passer til særdeles mange drinker med hele isbiter, og selvfølgelig også whisky. Det klassiske designet på Nachtmann Noblesse passer til de fleste anledninger.

Den siste av tre glasstyper som det er greit å ha til festlige drinker er et såkalt longball-glass, altså et høyt glass for longdrinks. Slik som dette fra Frederik Bagger.

Longball-glass til festlige drinker.

For vinglass vil vineksperter kunne ramse opp 18 eller flere typer av glass du trenger til forskjellig vin, men for de aller fleste er det viktigste å skrive opp bak øret det følgende: 6 gode vinglass av 2 typer. De to typene er, ikke overraskende, rødvin og hvitvin. Vi anbefaler Hadeland Glassverks Odysse-glass med knusegaranti.

Noen gode ølglass er også å anbefale, og du kan velge et sett med forskjellige typer om du skulle få besøk av noen som drikker en spesiell type slik som dette fra Spiegelau. Det enkleste er å gå for noen gode, standard ølglass som denne 6-pakningen med ekstra solide glass.

Et siste tips på glass er at glass med avrundet bunn passer god til de fleste ting folk ønsker etter en middag som cognac eller baileys, og fungerer i tilegg særdeles godt som vannglass. De tar litt mindre plass enn veldig mange cognag-glass også. Vi går for disse avrundede fra Sagaform.

Om du vil slippe oppvask kan du gå for disse kule gullfargebelagte-engangsglassene fra Lagerhaus. Skal du ha en velkomstdrink kan den også enkelt serveres i et glass folk ikke skal fortsette å bruke, og disse glitterbelagte setter stemningen.

Som en siste kort anbefaling kan en pakke med engangs-shotglass være greit å ha i skapet.

Oppsummert:

Godt serveringsutstyr er et fint utgangspunkt for festen.

Snacksboller og servering

Trenger du engangsartikler finner du et fint utvalg i standard versjoner hos Lagerhaus med bestikk, tallerkener og annet. Sjekk her. Det er alltid lurt å ha noen liggende, selv om du serverer på annet til middag for nattmat eller om man plutselig skulle mangle noe.

Skal du ha en fest på sommeren er det lurt å ha en drikkedispenser for vann, fin å putte agurk eller sitron oppe i også for litt smak. Husk isbiter (se over). Vi hører rykter om at noen også blander noe med tonic oppe i slike.

Sørg for at gjestene ikke går med tomme glass med denne.

En isbøtte for kalde drikker som kan fylles med isbiter for å stå framme er en herlig løsning, og denne bøtta er en enkel klassiker.

Hvis du vil servere vin fra kartonger, og ønsker å holde den kald, så er kjølebagen for pappvin strålende.

Små snacksboller er en fin pynt, og supert å ha for alt fra peanøtter til oliven og litt popcorn. Denne firepakningen er en god start.

Et annet godt valg er de klassiske bollene fra Posgrunn Porselænsfabrik. Eventuelt engangs-snacksbeger som disse.

Oppsummert:

Festpynt kan være så mye.

Pynt til festen

Skal du ikke gå for temafest, men skal ha mer standard pynt er det lite som passer bedre enn norske flagg. Her finner du både pynteflagg og bordflagg.

For en utendørsfest er litt belysning fint, og de bærbare Carrie LED-lampene er både fine og gode.

Ønsker du ballonger til festen er det greit å velge noen som passer til anledningen, enten det er tall, bokstaver eller annet. Her finner du alle ballongene du måtte ønske.

Vil du ha en egen girlander med beskjed, for eksempel gratulerer med dagen, så kan du lage dem selv her.

Sjekk også det store utvalget hos Superkul eller hos Partyking.

Oppsummert:

Snacks på festen er et must

Snacks og godt til festen

Skal du ha en god fest bør du by på noe godt, og vi kan ikke tenke oss noe som sier NAM med store bokstaver enn lakrisen fra Bülow. Sjekk utvalget her. Vi anbefaler spesielt gaveesken med den hendige klypen for å ta en bit.

For den som er glad i smågodt anbefaler i vingummien fra Wally and Whiz, toppklasse-godteri som garantert imponerer. Andre herlige valg er prosecco-popcorn, en gaveeske med Jelly Belly eller Baileys karameller.

Hva med å legge godteri inn i en pinata? Det passer bra til flere fester enn du skulle tro. Sjekk utvalget her.

Pinata er den ultimate stemningsskaperen til festen.

Lyst på litt av hvert? Her kan du enkelt kjøpe store og små mengder for leveranse hjem.

Oppsummert:

Åttitallsfester er morsomme.

Temafest: Åttitallet

Det kan sies mye om 80-tallet, og det meste er sagt allerede. Det vi i hvert fall kan si er at det er et godt utgangspunkt for tema på fest. Mange morsomme situasjoner er garantert, og musikken! MUSIKKEN!

Sjekk utvalget av pynt, kostymer og utstyr her (Superkul)

Sjekk utvalget av pynt. kostymer og ustyr her (Partyking)

Trenger du musikk? Her har du en ni timer lang spilleliste med åttitallsmusikk:





Andre temafester: Få oversikt her (Partyking)

Andre temafester: Få oversikt her (Superkul)





Temafest: Pokémon

Her er konseptet: Gotta catch them all! Du kan invitere til en skikkelig morsom Pokémon-fest ved å gjøre noen enkle grep. Inviter gjestene til å komme som sin favoritt, eller finne på sin egen.

Start med å aktivere festen med en liten jakt på 144 figurer du har gjemt rundt omkring, del gjerne inn i lag så det blir en liten sport i det. Send gjerne hvert lag med en liten boks med godteri eller popcorn, med Pokémon-tema selvfølgelig.

Drikke kan du servere fra Pokémon-kopper. Pynte gjør du med disse ballongene. Du kan pynte på bordet med konfetti med Pokémon-motiver

Du kan også pynte med en haug med bamser fra Pokémon-verdenen. Skal du ta den helt ut kan du også invitere med Pokémon-tema.

PS! Sjekk også dette store settet med engangsartikler og mye annet.

Her er det du trenger: