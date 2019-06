Frode (50) ble singel – lagde egen datingapp

Da Frode Melletun begynte med nettdating igjen, oppdaget han fort at det var mange funksjoner han savnet i datingappene.

I 2018 ble Frode Melletun singel etter et langvarig forhold. I jakten på en ny partner registrerte han seg på et par datingapper, men han ble overrasket over at brukervennligheten ikke var bedre.

- Det ble fort tydelig at det er vanskelig å dele bilder og filer med potensielle partnere på en sikker måte. Jeg snakket også med en del venner og bekjente som har motforestillinger mot å dele informasjon og bilder av seg selv til potensielle partnere på sosiale medier som Snapchat og Instagram. Hvorfor er ikke slike funksjoner integrert i datingappene? spør Frode.

Han reagerte også på at appene ikke opererer med en fast pris for alt innhold og alle funksjoner, men at brukerne stadig vekk må ut med mer penger for å få tilgang til ekstratjenester.

Passion er hele Norges nye datingapp.

Lanserte Passion - Norges nye datingapp

Til slutt bestemte Frode seg for å ta skjeen i egen hånd. Han hentet inn investorpenger sammen med en forretningspartner, engasjerte et team med utviklere, og kartla hva single nordmenn savner i appene som er på datingmarkedet.

Resultatet ble den nye datingappen Passion, som på få dager har fått flere hundre medlemmer.

- Vi har laget en app som inneholder alle funksjoner folk er vant til fra Tinder, Happn og andre datingapper, men brukerne får tilgang til en rekke nye og spennende tjenester, forteller Frode, og ramser opp noen av dem:

*Live videochat ved match – se andre medlemmer i nåtid. Slik unngår du falske profiler, falske bilder og gamle gamle/misvisende profilbilder.

*Videopresentasjon av deg og dine matcher.

*Integrert funksjon som gjør det mulig å sende og dele bilder og filer til matcher.

* Søkemotorfiltrering via hashtag – en fin måte å beskrive deg selv og hvilke interesser du har.

*Søk inntil 5000 kilometer fra ditt eget oppholdssted.

*Få melding om hvem som har gitt likes - du slipper å søke dem opp.

*Profil og chat kan slås av når man ikke er tilgjengelig, eller ikke ønsker å være tilgjengelig.

* Ingen begrensninger på antall likes.

*Du mottar ingen meldinger eller henvendelser fra medlemmer du ikke har match med. Slik unngår du spam.

Prøv gratis i en måned

Prisnivået er i tillegg lavt sammenliknet med andre datingapper, og alle nye brukere kan prøve Passion - med alle funksjoner - gratis i en hel måned. Etter gratisperioden betaler du kun 149 kroner i måneden, og det er ingen skjulte kostnader.

Passion-teamet har tett dialog med brukerne, og det vil komme flere nye funksjoner i appen den kommende tiden.

Har Frode funnet en ny flamme?

Du lurer kanskje på hvordan Frodes dating går. Vi spurte ham rett ut.

- Jeg har møtt flere interessante og flotte damer i appen, og jeg skal faktisk på date denne uken. Vi har fått snakket mye på forhånd i videochatten, så dette virker lovende, smiler Frode.

Har du lyst til å prøve Passion gratis i en hel måned? Klikk her!