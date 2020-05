Gavene til menn som har alt

Vi har valgt ut hverdagsluksus for menn. De perfekte gavene for mannen i ditt liv, mannen som har alt.

Vi tar deg med på en hverdag med litt mer luksus, litt bedre produkter og som blir litt bedre dag gjennom noen utvalgte produkter. Hverdagsluksus hver dag.

I England begynte Derek Rose å lage kvalitetsklær i 1929, og den klassiske morgenkåpen som omtrent er tatt rett ut fra en britisk TV-serie eller film er laget i myk og sval bomullssatin. Dette vil gjøre ferden fra senga til baderommet særdeles god. I England heter en morgenkåpe dressing gown, det er altså plagget man har på seg etter pysjamas til man kler på seg.

Det nytter ikke å tasse rundt i sokkene eller på føttene, en god tøffel eller helst to må til. Ugg-tøflene er varme nok de gangene de er kaldt, og behagelig nok hele året. Kvalitet til tåspissene. Foret med 100 prosent lammeull.

For de fleste menn kan det etter hvert bli litt tynnere hår, og denne shampoen er laget for å motvirke det. Den inneholder blant annet koffein, og får hodebunnen til å friske opp. Forbes har det øverst på sin liste over 9 av de beste shampoene for menn.

Denne vinner nesten alle tester den er med på, og er en kraftig såpe som starter kroppen slik den bør startes. Med denne i dusjen eller badet kommer du igang. Once you go black pepper you never go back.

Det er noen grunner til å elske disse. For det første er kvaliteten særdeles god.For det andre er det enkelt å tørke, og selv om det kan sies at det også er et strandhåndkle elsker vi størrelsen. Siste argument? Swims er norsk, laget for oss.

Det er en mengde produkter som finnes for ansiktet, med særdeles store prisforskjeller. Danske Njord har laget en serie som ikke er dyrest, men som er veldig bra for nordiske fjes. Her får du fire produkter i et sett som gir huden i ansiktet litt mer liv i hverdagen.

Tradisjonelle barberløsninger knuser butikkversjonene i test, og barberbladene er mye billigere enn de man kjøper samme sted. I tillegg er det bedre for hud og hår. Vi har valgt et perfekt sett for den som vil oppleve virkelig barbering hjemme. Du får også med ekte aftershave og balm som brukes i sammenheng med barberingen i settet.

Favoritt hos magasinet GQ, og hos oss. En strålende voks som ikke skinner, og får håret til å se naturlig ut mens det holder det på plass.

Sokker er ikke sokker etter at du har prøvd disse. Dette er toppklasse, og virkelig noe å ha på beina. Ikke sokkene du bruker på trening eller på stranda, men de gangene du skal kle deg bra. Valgt ut av NYMag som beste sokker for dress.

Sunspel var merket som kom med boksere til Europa, og de har laget undertøy siden 1860. Skal vi tro Men's Health er dette det beste du kan få. Vi liker det beste vi kan få.

PS! Bruker du underskjorte, altså en t-skjorte under skjorte eller genser som er som undertøy å regne har samme merke høykvalitet: Sunspel Superfine Cotton

Skjorte for dress: Eton

Spør du oss er det få som kan hamle opp med kvaliteten og passformen til disse skjortene for de mest formelle dagene. Det er kanskje ikke helt Thurnbull & Asser (James Bond og Winston Churchills skjortemaker), men det er ikke langt unna til en mye mer tilgjengelig pris.

Skjorte for dress og casual: Hugo Boss

Et moderne og samtidig stilig design gjør at Boss-skjortene passer både for å bruke på fritid som til dress. Kvalitet hele veien.

Det er mange bukser som har flere bruksområder, men vi kan ikke komme på en bukse som har så mange som Dickies Work Pant. Den kan brukes i særdeles mange tilfeller, og er av en mer enn god nok kvalitet for det meste. Slike i skapet kan redde de fleste dager. Kåret til beste arbeids-chinos av GQ i 2020.

Det finnes flere Levi's-modeller, men denne er kanskje den vi liker best. En innovasjon i jeans de har fått til, samtidig som den er klassisk nok. Men's Health er enige, og mente det var en av de beste jeansene i verden tidligere i år.

Svart presisjon er navnet. Det stemmer.

Etter å ha hatt på deg undertøy, bukse og skjorte er det utvilsomt langt på overtid med en kopp kaffe. Om du har satt på kaffetrakteren før du gikk i dusjen burde den være ferdig nå. Da TV 2 Hjelper Deg testet ble det Wilfa Svart Presisjon som vant. Norsk trakter som lager kaffe slik vi liker det i Norge.

Om du ikke vil trakte kaffe så er en Bialetti et herlig alternativ. Ni av ti italienske hjem har en slik, og deres kaffe smaker jo ikke så verst? Sjekk denne som lager 3 kopper.

Lage skikkelig espresso? Skal vi tro Cnet er det beste kjøpet Breville Barista. Den finner du her.

Presskannekaffe er det også mange som foretrekker

Frokost: 3 testvinnere

Vil du ha en litt bedre frokost så anbefaler vi disse testvinnerne på blending, juicing og toasting.

Vitamix Ascent blender

Breville brødrister

Omega Megamouth juicer

Greit, det finnes mange fine sko som ikke alltid er like komfortable over tid på kontoret. Vi har prøvd å finne noen som er det. Da ender vi alltid opp igjen hos Cole Haan, og premiumskoene som alltid er gode på foten.

Det er mange smaker på det mange vil kalle joggesko, men noen er bedre og tøffere enn andre. Slik som dette. Klassisk design med en moderne vri.

Jakker som tåler norsk vær

Det nytter ikke å følge moteråd om jakker fra moteskribenter som sitter på hjemmekontor i Los Angeles eller utekafé i Frankrike. Norsk vær er ikke som været der. Vi har derfor funnet tre jakker som kombinerer det at de ser bra ut og at de tåler skikkelig vær. Ikke overraskende er to av de norske.

Swims Breeze Windbreaker

Helly Hansen Dubliner Coat

Polo Ralph Lauren Reversible Trench Coat

Det er kanskje ikke så mye dokumenter i vesken lenger, men kanskje oftere en datamaskin. Denne vesken har uansett plass til maskinen også, og er i ypperste klassisk kvalitet. Produsert for hånd.

Det er deilig å sone ut på veien ut fra eget hjem. Enten du skal i bil, båt, t-bane, tog eller til fots. Vi elsker lyddempende hodetelefoner, og de vi elsker mest er testvinnerne fra Sony. Lyden er rett og slett vidunderlig. Et alternativ for deg som vil høre den beste lyden er disse fra Denon.

For mange blir hodetelefoner litt mye, og spesielt om man skal prøve å beholde en hårsveis. Løsningen er da gode nok ørepropper som gir ordentlig god lyd og lyddemping.

Dette er verdens beste kontormus. Mange avanserte funksjoner du faktisk vil bruke, og strålende ergonomisk tilpasning. Den beste musen du kommer til å sette fingrene i.

Hvis du begynner på en jobb, og monitoren de setter foran deg er denne så vet du at du har kommet riktig sted. En helt utrolig skjerm på alle måter. For den som vil ha det beste. Vinner stort sett alle tester den er med i.

Kontorstol

Det finnes flere typer av kontorstoler, men vi har valgt ut to som både er gode å se på og gode å sitte i.

Hay Silk Leather

Dan Form Hype

Disse skoene kan du bruke til nesten alle typer av trening på treningssenteret, og de kan også brukes på gress utendørs. En fin allroundsko som dekker det meste av trening.

Treningstights: 2XU Elite MCS

Sportsklokke: Garmin Fenix 6

Pyjamas: Derek Rose Pyjamas