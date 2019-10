Gaver som varer (nesten) evig

Det å gi en gave som mottageren vil bruke år etter år er alltid en god idé.

Gavene som vi sitter mest pris på er de nyttige gavene som blir en del av vår hverdag. Ting vi rett og slett har bruk for, og som vil være en del av praktiske løsninger hjemme.

Det gode utgangspunktet er å sette deg inn hverdagen til den personen du skal gi en gave til. Hva liker hun å gjøre? Hva er hans hobbyer?

Klarer du å identifisere daglige gjøremål eller ønsker kan du finne kvalitetsgaver som kanskje er noe mottageren ikke alltid tar seg råd til. God kvalitet er også bærekraftig, og gavene vi anbefaler under er av typen som du kan bruke år etter år.

Vi gir deg tips til fem gaver som vil glede i mange år.

Støpejernspannen fra Le Creuset har livstidsgaranti.

Støpejernspanne fra Le Creuset

Det er ingen tvil om at en skikkelig støpejernspanne holder i årevis. De første pannene laget Le Creuset i 1925, og skal vi tro franske kokker holder pannene de lagde da fortsatt. Ikke rart at selskapet gir livstidsgaranti for den som får eller kjøper pannene deres. En virkelig gave for livet.

Lommebok fra Hugo Boss

Denne majestetiske lommeboken passer i de fleste gode lommer. Hugo Boss har laget stilrent design siden 1924.

Karaffel fra Frederik Bagger

Denne karaffelen heter til og med Old Fashioned, og for mange er det kanskje litt gammeldags med karaffel. Samtidig: Karaffel er en slik ting du aldri visste at du ville ha det før du hadde det, og dermed en særdeles fin gave. Designet på denne er så klassisk at det vil holde seg år etter år. Designer Frederik er sønnen til Erik Bagger, mannen bak Grand Cru, Opera og Rosendahl. Som far, så sønn. År etter år.

Profesjonell kjøkkensaks fra Pallarés

Det er ingen tvil om at en virkelig god saks er en venn for livet, og saksene fra Pallarés er bestevenner. Knivmakerne startet i Spania i 1917, og deres sakser er viden kjent for å klare det meste. Holdbarheten og kvaliteten er særdeles god.

Klassiske veske fra Ralph Lauren

Det hetes i en kjent sang at noen ting er klassiske, andre er bare gamle. Klassisk veskedesign går aldri av moten, og som Coco Chanel sa: Stil er for evig. En enkel tote-veske er alltid riktig, og aldri feil. En sikker gavevinner.

