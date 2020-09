Gjør gavekuppene nå: Lekebutikken har 25 prosent salg på alt

Det er nå 25 prosent rabatt på absolutt alt i lekebutikken Lekia. Vi gir deg en guide til gode gaver.

Å kjøpe gaver i god tid kan være lurt om du vil spare penger, og siden det nå er 25 prosent på hele butikken til Lekia har vi funnet 10 klassiske lekegaver som gi deg muligheten til å få unna kjøpene tidlig nok. Alle prisene er sjekket på nett, og vi guider deg også til rimeligere alternativ der vi har funnet det.

Air Hogs Supernova er en drone du styrer med hendene.

Denne storselgeren er en drone du kontrollerer med bare hendene. Den gjør mange forskjellige triks, og er en vinner på gavefronten. Er nå satt ned til 449 kroner hos Lekia. Laveste pris vi har funnet ellers er 493 kroner.

Her finner du Air Hogs Supernova

Lego Super Heroes Batmobile er ett av mange sett fra LEGO som er satt ned med 25 prosent hos Lekia. Det betyr billigst på nett nå.

LEGO er ikke ofte på tilbud, men med 25 prosent kuttet på toppen får du det nå superbillig hos Lekia. Du kan blant annet kjøpe den store Batmobilen til heftige 2 024 kroner, nedsatt fra 2 699 kroner. Det er billigst på nett i Norge nå.

Her finner du bilen (og mye annen Lego til lavere priser også!)

Brio flipper - eller pinball challenge - er veldig morsomt for små og store.

Klassisk flipperspill for to spillere som er mekanisk, og dermed tåler mye. God kvalitet, og mange morsomme måter å spille på. Et spill som fungerer like godt over alt, og som passer for mange aldersgrupper. Koster nå 411 kroner hos Lekia, satt ned fra 549 kroner. Billigst er det likevel hos Jollyroom med prisløfte på 365 kroner. Det betyr at om du finner varen billigere noe annet sted kan du få mellomlegget, for øvrig.

Her finner du spillet (hos Jollyroom, med prisløfte)

Dovendyret hjelper barn å sove

Dette kosedyret er barnas sovefavoritt. Det søvnige dyret hjelper barn å sove, og er veldig myk å kose med. Koster 399 kroner hos konkurrenter, men er nå nedsatt hos Lekia til 374 kroner.

Her finner du dovendyret

SMART Pixelator er en vinner for store og små hobbyprosjekter.

Dette er moderne teknologi som møter tradisjonell hobbyvirksomhet. Bruk bilder du har, og perle dem etterpå! Har tatt verden med storm, og er nå nedsatt til 599 kroner. Koster 799 kroner hos konkurrentene.

Her finner du den

Schleich Mobile Vet at the Riding School koster mindre i Norge enn i den offisielle Schleich-butikken med EU-priser.

Kvalitetsmerket Schleich er lekene som aldri går i stykker, og som alltid er like populære. Dette er nesten aldri på salg, og de store settene er også ofte ganske kostbare. Dette er nå nedsatt til 1 124 kroner fra 1 499 kroner. En innterier av en gave. Denne får du kun hos Lekia i Norge, men i England er prisen i pund 1 148 kroner.

Her finner du det

Carrera Evolution bilbane. En moderne vinner.

Dette er bilbanen som er 2020-moderne. Den er har store biler og du kan sladde litt ekstra i de store svingene. En helt ny type bilbane som virkelig er morsom å kjøre. Satt ned til 1 499 kroner hos Lekia nå.

Her finner du den

Slim. Roboter. Et sett med bygging. Dette er manges store drøm, og skal vi ærlige en gave man kanskje kan gi til andre barn enn sine egne? Satt ned til 899 kroner.

Her finner du den

Playmboil Knights. Riddere og Playmobil.

Dette store Playmobil-settet er satt ned til 899 kroner, og blir laveste pris på nett om du regnrer inn frakt (den koster 894 kroner hos Lekekassen, men hos Lekia betaler du ikke frakt under 1 000kr). Et stort Playmobil-sett som vil glede mange unge lekende.

Her finner du det

Brios lekebil. En vinner

Klassisk lekebil som barna kan sitte på. Billigst på nett hos Lekia nå med 749 kroner.

Her finner du den