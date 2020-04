Guide: 15 gode kjøp 7. april

Vi har funnet gode kjøp, rekordbillige kupp og noen særdeles gode tilbud.

Det er mulig å lete seg fram til juvelene som finnes av gode kjøp i nettbutikkene der ute. Samtidig kan det være litt som å lete etter den berømte nåla i høystakken.

Noe lettere er det når vi har gjort jobben for deg. Her er 15 gode kjøp i nettbutikkene den 7. april 2020.

1. Engangsgrillen Eco Grill

Ut på tur, aldri sur - med en engangsgrill som gjenvinnes! Det er nå 3 for 2 for denne geniale løsningen så lenge lageret rekker! Eco Grill blir varmere enn vanlige engangsgriller og holder også lenger på varmen, men er akkurat like enkel å bruke.

Her finner du den

2. Til bordet-pakke

Christiania Glasmagasin har flyttet hele sin handel til nett, og med det også laget noen herlige pakker med veldig høye rabatter. Ny 7. april er pakken med alt du trenger å dekke på til en herlig vårmiddag med dekanter, tekanne, glass, asjetter og annet. Nedsatt fra 5 570 kroner til nå bare 2 499 kroner. NB! Dette er også en perfekt gave som du kan sende direkte hjem til den som fortjener den.

Her finner du pakken

Sjekk også storselgeren med alt du trenger på kjøkkenet

3. Gekko Fast 20 Se barnesykkel

Denne allround barnesykkelen får du nå til superpris nedsatt fra 4 499 til 3 499 kroner. Det er en super sykkel, og del av den store sykkelmessen til Anton Sport hvor det også er el-sykkel og voksensykkel med gode priser.

Her finner du sykkelen

4. 3 flaskers vinstativ

Dette herlige vinstativet for 3 flasker er, spør du oss, kunst på veggen. Et begrenset parti er også satt ned med hele 68 prosent, så er kan du gjøre et skikkelig kupp.

Her finner du stativet

PS! I samme butikk, Kitchentime, finner du denne vakuumpakkeren. Kun få på lager, så skal du ha den må du vær rask!

5. Bassengpakke swim & fun

Det er kampanjepris på denne, og flere andre, bassengpakker. Om man ikke kan dra til basseng så kan man vel ha et basseng selv?

Sjekk pakken her

6. MSR XGK kokeapparat

Ut på tur med kokeapparat betyr god kaffe, suppe, mat og annet. Det er et herlig møte med villmarken, om den nå bare er noen kilometer fra parkeringsplassen for store og små. Dette meget gode kokeapparatet er satt ned fra 2 779 til 1 779 så lenge lageret rekker.

Sjekk det her

7. Calvin Klein-undertøy

Det er storsalg på veldig mye av det man ønsker til våren hos den store klesbutikken Stylepit, blant annet dette undertøyet for kvinner. Salg for menn og barn også!

Se salget her

PS! Sjekk også det ekstraordinære salget hos Miinto her

8. Barstoler

Det er mulig det bare er oss, men vi savner å sitte på en god barstol. Så mye at vi synes at 15 prosent avslag på noen kule stoler for å ha hjemme høres veldig fristende ut.

Sjekk barstolene fra Muuto her

9. Pondusboken

Den originale Pondusboken er nå tilbake i en ny utgave. For første gang er den i farger, og du får den også nå komplett med alle seriene. Da den kom for første gang i den nå utsolgte versjonen manglet mange striper, og nå er alle med. I farger. Du får boken for 304 kroner i Nettavisens egen nettbutikk. Butikkprisen er 349 kroner. NB! Vi har et begrenset lager, men leverer på døren din!

Her finner du boken

10. Oppbevaringsboks for sykler

Dette er en herlig dings for hagen for å kunne holde syklene unna vær, vind og tyver. Fås kun på nett, og er nå på kampanje med 10 prosent rabatt.

Her finner du den

11. Northern Hunting

Det er tømmesalg på dette merket hos Skitt jakt, og vi har shoppet selv med 35 prosent rabatt.

Se hele utvalget her

12. Utemøbler

Det er 15 prosent rabatt på utemøbler hos Homeroom. Det er gode nyheter for deg som vil ha noe godt å sitte på ute. Vi kikker nærmere på sittegruppen du ser over.

Sjekk hele utvalget her

PS! Det er også 20 prosent på utemøbler hos Jotex, om du liker utvalget der bedre

13. Lamper

Du får 12 prosent rabatt på hele butikken hos Lampegiganten denne veien her. Vi har forelsket oss i lampen over, men du kan jo velge helt selv.

Sjekk rabattkoden her

14. Nilfisk høytrykkspyler

Denne er ukens vare på Staypro, og er dermed satt ned mye. Prisen er nå 3 220 kroner mot den veiledende prisen på 5 475 kroner.

Her finner du den

15. 75 tommers Samsung-TV

Denne herlige, store, skjermen er satt ned fra 22 499 til 9990 kroner.

Her finner du prisen

Vi har samlet en oversikt over nettbutikkene som har klinket til med svært gode tilbud.



Husk: De fleste butikkene leverer nå helt hjem til deg!

Her er de beste kuppene du gjør mandag 6.april.

Sport og fritid

Milrab - har stort påskesalg med over 500 tilbud!

Getinspired - opptil 60 prosent på mange varer

Antonsport - end of season sale med opptil 70 prosent rabatt

Friluftsmagasinet - stort påskesalg med opptil 50 prosent rabatt

House of Hygge - end-of-season -salg på ski- og snowboardklær samt hengekøyer til opptil 50 prosent rabatt

Unisport - massevis av tilbud med opptil 50 prosent rabatt

Nike - lagertømming på sko og klær i den offisielle nettbutikken

X-Life - knalltilbud på alt du trenger av treningsutstyr hjemme

Trampoline fra Jumpmaster er satt ned 20 prosent hos Xlife. Foto: xlife.no

Tights - gigantisk outlet på opptil 70 prosent

Skitt Jakt - tømmesalg på klær fra Northern Hunting

Skitt Fiske - tømmesalg med opptil 60 prosent rabatt på mammut

XXL - lagertømming og mange rekordbillige sykler og annet

Gymgrossisten - minst 30 prosent på alt

Proteinbarer fraStar Nutriotion kan du spare 40 prosent på nå hos Gynmgrossisten. Foto: gymgrossisten.no

Proteinfabrikken - flere tilbud med minst 30 prosent

Prisguiden - finn best pris på over 13.000 varer innen sport og fritid

Röhnisch - opptil 40 prosent rabatt

Elektronikk og hvitevarer

Mytrendyphone - opptil 80 prosent rabatt

Gjør kupp på en menge tilbehlr til mobil, slik som denne trådløse laderen til kun 249,- Foto: mytrendyphone.no

Elkjøp - rekordbillig tv, nettbrett og mye mer

Power - rekordbillige bærbar datamaskin, skjermer og støvsugere

Komplett - superbillig gamingutstyr og hjemmekino

Urverket - vårtilbud på mange klokker fra 10-70 prosent



Skousen - vårkupp på en rekke hvitevarer

Whiteaway - opptil 20 prosent på utvalg fra Bosch, Wilfa m.fl

Til dyrene - få dyrefôret levert på døra

Hundeutstyr - 20 prosent på mange fine varer til hunden din

Animail - en rekke tilbud for kjæledyret ditt

Dyrekassen - flere tilbud på fõr til hund og katt

I love dogs - opptil 25 prosent på hundeutstyr

Spill og leker

Ark - 40 prosent på alle puslespill og spill

Adlibris - opptil 40% på spill og garnsalg på opptil 30%



CDON - flere gode deals

Villakids - salg på en rekke leker

Mimmis - stort påskesalg på alt fra barnevogner til leker og annet utstyr

Klær og mote

Nly Man - mid season-salg med opptil 70 prosent på kjente merker

Nelly - mid season-salg med opptil 70 prosent på mote for kvinner

Stylepit - opptil 70 prosent på sesongens motenyheter og 25% på alt fra Adidas



MyMuse - opptil 40 prosent på undertøy og pysj



Cubus - all sweat til 35 prosent og 3 for 2 på alle varer (gjelder ikke allerede nedsatte varer)

Miinto - opptil 60 prosent på hele butikken

Weekday - spring deals med opptil 50 prosent rabatt



Pierre Robert - mid season sale med opptil 70 prosent

Monki - opptil 70 prosent på mid season sale

Arket - opptil 70 prosent på mote for kvinner, menn, barn og hjemmet



Timarco - 20 prosent på Sloggi ved kjøp av to eller flere artikler



Asos - opptil 70 prosent rabatt

&OtherStories - salg på klassiske kvinneklær

Lindex - mid season sale med opptil 50% rabatt

Wakakuu - 25 til 50 prosent på vårsalget

Nå får du disse sneakers fra Adidas til 30 prosent hos Wakakuu. Foto: wakakuu.com

Gina Tricot - Opptil 70 prosent

Stayhard - mid season sale med opptil 70 prosent

Høyer - opptil 50 prosent på mid season sale for ham og henne



Salg på herresko fra Adidas til 40 prosent hos Høyer. Foto: hoyer.no

H&M - salg til kvinner, menn, barn og hjem - opptil 50 prosent rabatt

Ferner Jacobsen - salg til menn og kvinner med opptil 50 prosent

Topman - 30 prosent på alt

Boohoo - 50 prosent på alt

Cellbes - 20 prosent på mange vårplagg



Bubbleroom - 30 prosent på jumpsuits og 25 prosent på sneakers

Bloomingdales - 25 prosent



Polarn O.Pyret - mid season sale med opptil 70 prosent



Spar opptil 70 prosent på tøy til barn hos Polarn O.Pyret. Foto: polarnopyret.no

Prisguiden - over 18.000 varer innen sport og sko på salg

Bestseller - 30 prosent på kjoler



Hjem, kjøkken, bil og interiør

Homeroom - opptil 15 prosent på utemøbler

Upstairs - alt påske til 30%

Confident Living - opptil 90% på outlet

Lampegiganten - opptil 60 prosent rabatt



75 prosent rabatt på denne bordlampen fra Finnley hos Lampegiganten. Foto: lampegiganten.no

Christiania Glasmagasin - støpejern til 50 prosent og mange andre tilbud

Jernia - en rekke produkter til hjemmet er nedsatt

Staypro - kampanje på en mengde verktøy. Kan det fikses?

Jotex - salg på mange varer til hjemmet



Maxbo - flere tilbud for å gjøre hjemmet i bedre stand

Espresoomaskin fra Severin til 35 prosent hos Kitchentime. Foto: kitchentime.no

Kitchentime - har startet vårsalget med opptil 50 prosent

Eurodel - 10 prosent på tilbehør

Ekstralys - flere kampanjer og tilbud på lys til din bil



Bauhaus - blant annet tilbud på grill

Kremmerhuset - alle møbler 25-50 prosent rabatt og tilbud på interiør



Bedre Nætter - opptil 57 prosent på senger

Spekebua - gavepakke til 52% og gratis hjemlevering

Lagerhaus - stort salg på interiør og kjøkken

Nordic Nest - 20 prosent på Kay Bojesen og 40 prosent på bomullspledd



Skjønnhet og hudpleie

BliVakker - påskesalg med opptil 20 prosent på stort utvalg + 3 for 2



Lyko - 20 prosent på alt fra ghd og 20 prosent på nesten all parfyme



Kicks - påskekalender med 30-50 prosent rabatt hver dag

Coverbrands - påskesalg med 20-70 prosent på nesten alt

Eleven - påskesalg med opptil 50 prosent rabatt

Nordicfeel - 20 prosent ved kjøp over 399 kr og 25 prosent ved kjøp over 999 kr

Kun for voksne

Sinful - ville påsketilbud på kaniner og egg

Kondomeriet - onanipakker på tilbud!

Nytelse - opptil 60 prosent på vårsalget

