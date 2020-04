Guide: Dette trenger du for å overnatte i hengekøye

Akkurat nå er det salg på en rekke hengekøyer.

Å overnatte i hengekøye har blitt stadig mer populært. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor - det er lite som slår frihetsfølelsen av å overnatte under åpen himmel, med frisk luft på alle kanter.

House of Hygge har hele 40% rabatt på alt av hengekøyer akkurat nå, noe som har ført til at flere hengekøyer er helt utsolgt. Disse er fortsatt på lager:

Norgeskøya er en lett høykvalitetskøye. Foto: House of Hygge

De doble hengekøyene fra House of Hygge, som Norgeskøya på bildet over, har stash pocket og oppheng inkludert i prisen. Vanligvis selges hengekøyer uten slynger, men her følger alt du trenger av slynger og karabiner med. Køyene er lette og kompakte, og laget i høykvalitets rip-stop silke som sikrer mange års bruk. Perfekt til å ta med på tur ut i skog og mark, eller til parken for å slappe av mellom to trær.

Her kan du lese mer om Norgeskøya, som du får på 40% rabatt akkurat nå.

Den doble køya finnes også på lager i retro Norgesfarger, rosa, eplegrønn og cyan, og oransje, gul og rosa.

Det er fortsatt noen på lager av de enkle hengekøyene.

Det er fortsatt noen farger igjen på lager av de enkle hengekøyene, men det lønner seg å være rask hvis du vil handle mens det er salg. Fargene som fortsatt er inne er Norge Retro, Norgeskøya og rosa, eplegrønn og cyan. Som på de doble, får du med alt du trenger av oppheng når du kjøper en enkel hengekøye hos House of Hygge.

Når du bestiller en hengekøye, følger det med:

2 x 2m Slynger

2 x 2stk Lettvektsbinere (13kN)

Enkel Hengekøye

Alt som følger med får plass i den praktiske oppbevaringsposen.

Her finner du alle hengekøyene på salg hos House of Hygge.

Andre hengekøyer og tilbehør

Dovre Sweet Dreams er den geniale kombinasjonen av telt og hengekøye. Foto: Magasinet

Dovre Sweet Dreams er en genial kombinasjon av hengekøye og telt. Denne kan nemlig settes opp på bakken og benyttes som et tradisjonelt enmanns-telt, eller fungere som en hengekøye av topp kvalitet.

Leveres komplett med teltstenger, karabinkroker, oppheng, barduner og plugger.

Her finner du Dovre Sweet Dreams.

ENO DoubleNest har plass til to - eller deg og en hund. Foto: Milrab

ENO DoubleNest er en solid kvalitetshengekøye, med god plass til to personer. Også praktisk om du er alene og har lyst på god plass om komfort.

Her finner du hengekøya.

Tilbehøret som redder turen

Når du skal ut og sove i hengekøye, er det visse ting du bør ha med for å sikre en mest mulig behagelig tur.

Praktisk tarp fra ENO. Foto: Milrab

Tarp er et overheng til hengekøya, som beskytter mot vær og vind. Tarp bør uten tvil pakkes med til skogsturen, og akkurat nå kan du spare rett over hundrelappen på denne varianten hos Milrab.

Tarpet fra ENO er stort nok til å beskytte både køya og utstyr.

Les også Dette trenger du til turer i skog og mark

Myggnetting er et must til køyeovernattingen. Foto: Milrab

Det sier seg selv at det ikke er noen god følelse å bli spist om av mygg mens du overnatter i hengekøye. Myggnetting er derfor et must, og du bør gå for en variant som gir optimal beslyttelse. Myggnettet 360 ° fra Ticket to the moon gir 100% beskyttelse mot mygg og insekter, og er testet i malariasoner.

Sjekk også denne turvennlige hengekøya med alt du trenger, inkludert tarp og myggnetting.

For å unngå å fryse, bør du ha et liggeunderlag i hengekøya. Dette er spesielt laget for bruk i hengekøye. Liggeunderlaget reflekterer 97% av kroppens varme tilbake til deg, og holder deg god og varm.

Her finner du mer tilbehør til hengekøye.

Turkjøkken

Et turkjøkken gjør det lettere å nyte god mat mens du er på tur. Foto: Getty Images

Ønsker du å lage mat, noe man gjerne gjør etter en overnatting ute i det fri, er et stormkjøkken noe du bør ta med på hengekøyeturen din.

Sjekk ut Jetboil MiniMo - et kompakt gass-turkjøkken som egner seg til alle årstider. Hele kjøkkenet pakkes ned i selve koppen, og det er lett å spise rett fra koppen. MiniMo benytter en patentert teknologi som fanger opp varmen fra brenneren og leder den direkte inn i kokeapparatet.

Her kan du se nærmere på MiniMo.

Her finner du en rekke tilbehør til overnattingen din.