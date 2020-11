Guide: Juletre og julepynt for tidenes jul 2020

Ikke la julekvelden komme overraskende på deg. Her er julepynten du trenger til tidenes jul.

Ordet «jul» er et gammelt nordisk ord, og stammer fra «jol». Det var opprinnelig navnet på en nordgermansk midtvinterfest. Denne feiringen var lagt til 12. januar (fra primstaven).

En av de eldste skikkene var å drikke jul, som var synonymt med å feire jul. Det var rett og slett et drikkeoffer til de gamle gudene. Feiringen begynte den 13. januar (1. juledag om du vil) med en feiring i hjemmet som strakk seg over mange dager.

Julen ble etterhvert slått sammen med den kristne feiringen av fødselen til Jesus. Feiringen av den kristne høytiden ble påbudt i Norge på 900-tallet, og ble i Norge satt fra 24. desember til den 13. januar – altså der hvor den gamle primstaven hadde starten på den gamle norrøne skikken.

Det første juletreet i Norge tror man kom i 1822, og det var først velstående hjem som begynte med julepynting. Allment mener man at juletreet ble vanlig fra rundt 1880.

Juletre som gjenbrukes

Det er selvfølgelig andre måter å presentere et slikt juletre på, men vi tar det på denne måten. Rett og slett et juletre du pakker ned, tar opp igjen og som holder seg år etter år. Kan det være at det kan kalles et ekte tre? Neida, men det ligner veldig nå.

Markslöjd Granlund tre med 120 lys - 210 cm

Star Trading Malung- 200 cm, kan brukes utendørs

Eksklusivt tre på 180 centimeter med LED-lys

Juletre med fallende snø - litt annerledes juletre...

Juletrelys

Det finnes to versjoner. Det ene er den tradisjonelle som du henger opp etter at du har løsnet alle pærene fra hverandre, det andre er de mer moderne og enklere løsningene.

Her finner du tradisjonell juletrebelysning

Her finner du lysslynge til treet

Belysning med 80 Led-lamper i ravgult

Her finner du hypermoderne LED-appstyrt lys til treet

Julestjerne

Og høyt i toppen den norske hjerne, unnskyld stjerne. Her finnes det faktisk mange muligheter, og ikke alle er helt tradisjonelle.

Juletrestjerne med projektor

Sølv, enkel julestjerne

Gull juletrestjerne

Her finner du julestjerner du henger fritt uten tre

PS! Trenger du juletrefot? Her finner du det

Julesmellbongbong

Dette er stort i mange andre land, og hvorfor ikke ta inn noen som er litt morsommere enn de tradisjonelle kransekakevitsene?

Her finner du likevel noen tradisjonelle med vitser, hatter og annet

Jo Malone Christmas Cracker Gift Box

Gigantisk smellbongbong med popcorn

Yves Saint Laurent Cracker Holiday Set

Baileys Christmas Crackers

Smellbongbong med badebomber

Topp 10 julepynt



Vi har tatt en titt på dusinvis av nettbutikker for å finne våre 10 julefavoritter. Noen er nye, andre er klassikere. Sjekk selv!

1. Wik & Walsøe Julemorgen Etasjefat

2. Babushka Royal Family Norge

3. Amigo standhaftig dekorsoldat

4. Lene Bjerre lyslykt

5. Stor juleby panoramabelyst

6. Juletog til juletre eller bordet

7. Porselensdukke Christmas Girl

8. Orion hengende stjerne i gull

9. Julegardin med juletre

10. 30 klassiske juletrekuler

Julepynt-butikker

Her finner du julepynt:

