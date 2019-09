Guide til høstklær for menn

Vi har samlet plaggene som sikrer at du kler deg klassisk og kult, trendy og tøft. Dette er den store høstguiden til klær.

Om du skulle ha dårlig tid kan du hoppe direkte til Fall Essentials hos H&M som bildet over er hentet fra: Klikk her for å kikke på den kolleksjonen.

Hvis du har litt bedre tid kan du lese hvor grundige guide til herreklær om høsten under.

Hvilke farger bør du velge på klær om høsten?

De fargene som er mest populære, og fungerer best om høsten er mørke rødfarger som burgunder (tenk rød vin), sennepsgul, brun, marineblå og olivengrønn.

Her finner du eksempler på klær med fargene hos H&M

Under finner du noen typiske høstfarger på gode høstklær til menn.

Klikk på bildene eller lenkene under bildet (navnet på plagget) for å finne nettbutikkene med plaggene.









Hvilke plagg trenger du om høsten?

Hvis du bor i Norge, som det er relativt sannsynlig at du gjør er det veldig normalt å ha en våt høst. Det vil si at du stort sett kan regne med sølepytter, regn og annet som for vanlige klær er en sterk utfordring. Norske Swims har løst dette med sine kolleksjoner laget spesielt for norske forhold, men det finnes også noen plagg som generelt er lure å investere for høsten.









Hva er trendy høsten 2019?

Vi har plukket ut våre tre absolutte favoritter fra høstmoten 2019. Dette er sikre vinnere.