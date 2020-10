Halloween 2020: Hvilke smittevernsregler gjelder?

Hvor mange? Kan du gå fra hus til hus? Hva slags godteri bør du ha? Hvordan skal halloween 2020 gjennomføres?

Halloween er en ganske ny feiring i Norge, og det er ikke alltid like etablert hvordan dagen gjennomføres. Noen grunnregler finnes likevel, og i tillegg har vi i 2020 noen ekstra regler vi bør forholde oss til.

Grunnregler for Halloween

Halloween er normalt den lørdagen som er nærmest 31. oktober. I år er det lørdag 31. oktober. Det vil si at dette er dagen hvor feiringen gjennomføres.

Den andre grunnregelen er at hus som har pyntet, gjerne med lys, er husene som skal besøkes. Så om du vil ha besøk så legg gjerne ut litt pynt på utsiden, ofte lurt med lys siden de fleste ønsker å gå etter at det er mørkt.

Det å holde avstand, og gå med vanlige kohorter er viktig.

Smittevernsregler for Halloween 2020

FHI har kommet med noen ekstra råd som det kan være greit å begynne med i år:

– Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, påpeker overlege Margrethe Greve-Isdahl.

I tillegg anbefales det å vurdere å ha egne arrangementer hvor man er sammen med de faste gruppene som man ellers er med.

Innpakket godteri til Halloween?

En fordel er å gi bort innpakket godteri. Det er lettere å holde rent, og kan også vaskes av mottager. Her er noen tips:

Lurer du på om barna kan gå fra hus til hus i 2020? FHI har kommet med noen gode råd.

Slik bør barna gjennomføre Halloween-gåing i 2020

Knask eller knep er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav:

Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.

Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.

Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.

Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype. (Slik som denne hendige klypen i plast)

Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene. (Her får du tak i håndsprit)

Ikke del godteri.

Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket. (Disse refleksselene er fine, og ødelegger ikke kostymer)

Det som er viktig for enkelte steder i Norge er at det er reduksjon i hvor mange som kan delta i arrangement innendørs og privat, for eksempel i Oslo hvor maksantallet er 10 personer.

