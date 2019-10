Har du husket farsdagen?

Det er på tide å gi far litt ekstra oppmerksomhet. Vi gir deg guiden til de virkelig gode farsdagsgavene.

Farsdagen i Norge er alltid andre søndag i november. Det var Sverige som var det første nordiske landet som innførte farsdag, men i Sverige var den den tredje søndagen i juni.

Den første farsdagen i Norge ble feiret den 13. november 1949. I Danmark er farsdagen den 5.juni, nasjonaldagen i Danmark. I USA og Stobritannia er farsdagen på tredje søndag i juni.

Farsdagsgaven til faren med unge barn: Bra jobba, pappa

Denne lille Lunch-boken er for alle pappaer som klemmer inn barnehage, jobb, fritid og gode samtaler i en og samme dag. En super og enkel fin, og rimelig gave.

Her finner du den

Farsdagsgaven til alle fedre: Polo Ralph Lauren-skjerf

Det er ikke en eneste far i Norge som på den andre søndagen i november kan unngå å oppleve vårt kalde klima. Det klassiske signaturskjerfet fra Polo Ralph Lauren er derfor en sikker vinner.

Her finner du det

Farsdagsgaven til den virkelig gode faren: T-skjorte med årets far

Kraften er veldig sterk i denne t-skjorten.

Her finner du den

Farsdagsgaven til handymannen: Magnogrip armbånd

Dette er så genialt for små og store handymenn at vi kan ikke få understreket det nok.

Her finner du den

Farsdagsgave til den lekne faren: Sega Mega Drive mini-spillkonsoll

Pappaer som fortsatt synes det er litt kjipt å ha blitt voksen er målgruppen for denne spillkonsollen. Hvis du har en pappa som var ung på 80-tall eller 90-tall så har du en super gave.

Her finner du konsollen

Farsdagsgave til den som er glad i godt drikke: Whisky-karaffel

Denne karaffelen i herlig design er en super gave. Det er mulig, om man har et noe mindre budsjett, å gå for et glass eller annet i serien også. For deg som følger godt med så er dette glassene de drikker av i Exit.

Du finner uansett alt her

For den aktive pappaen med barn: Bæremeis

Ut på tur-aldri sur-pappaen vil elske denne bæremeisen.

Her finner du den

For pappaen som kan alt: Leatherman Surge

Dette multiverktøyet er så sikkert som vinner at det knapt kan skrives med ord. Genialt er en helt grei beskrivelse.

Du finner det her

Det var på tide det kom en innovasjon innenfor pizzasfæren. De skjærerne som får ost over alt har gått ut på dato, men denne som skjærer opp og lar deg servere pizza med en hånd - genialt. Pappaer over hele landet vil ta Grandiosadansen av denne.

Her finner du skjæreren

For han som har nådd månen først: Lue i kasjmir

Det er kaldere om vinteren på øra, men for noen menn har månelandingen allerede skjedd. Da kan en lue ikke bare være fint, men veldig nødvendig. Også, selvfølgelig, for alle mannfolk som fryser på hodet rent generelt.

Her finner du luen vi anbefaler

Lommebøker, den klassiske gaven

Julegavetips til pappa