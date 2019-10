Her er årets julegensere 2019

Dette er julegensere som er styggest, morsomst og finest. Noe for enhver smak.

Julegenser har blitt et fenomen, og en julegenser skal være stygg. Dagen som først ble kalt National Ugly Christmas Sweater Day i USA har nå blitt en, veldig uoffisiell, internasjonal stygg julegenserdag for hele verden.

Når er julegenserdagen?

Den nasjonale stygge julegenserdagen kommer alltid på den tredje fredagen i desember, og i år betyr det at det er rett før de fleste av oss nordmenn kommer til å løpe ut i juleferie: Julegenserdagen er nemlig den 20.desember.

Det vil si at på sannsynligvis det som er siste dag på jobb vil særdeles mange løpe rundt med stygge gensere på jobb, skole og kanskje også julebord. Mandagen er nemlig den lille julaften, eller som onkel Tor sier: Handlejulegavedagen.

Her er de styggeste julegenserne

Vi har tatt på oss de beste akevittbrillene vi kunne finne for å lete fram de styggeste genserne som finnes, fordi er det en ting vi vet fra tidligere år: De styggeste genserne går først.

1. Klassisk julenisse

Denne klassikeren er en klassiker nettopp fordi den er klassisk.

Her finner du den

2. Rudolph from behind

Denne julegenseren kalles Jingleballs. Nok sagt?

Her finner du den

3. Enjoy your present under the tree

Denne genseren er av den typen som garantert gir oppmerksomhet, positiv eller ikke.

Her finner du genseren

4. Bad Santa julegenser

Noen har rett og slett ikke vært snille.

Sjekk genseren har

5. Team pinnekjøtt

Finnes også for deg som spiller på det andre laget.

Her er genseren

Star Wars julegenser, for deg som er sterk i kraften.

6. Darth Vader Xmas Jumper

Hvis kraften ikke er sterk nok i deg så vil ikke det bli noe jul på deg. Slik er det bare.

Her finner du julegenseren

7. Julegenser med peis

Det er alltid, alltid koselig med peis.

Her finner du peisen genseren

Julenisser trenger også en julegenser.

8. Småfeit julenisse

Denne julegenseren som viser en julenissedrakt som kanskje er litt for liten er en genser som kanskje passer best for den som fyller ut genseren godt nok.

Her finner du den

9. Red/white julegenser

Denne julegenseren er perfekt for den som vil se ut som godteri.

Her finner du den

10. Prosecco Ho Ho Ho

Er du av typen som liker bobler så bobler denne genseren over av, vel, bobler.

Her finner du genseren

11. Julegenservinneren 2019

Denne julegenseren vant den interne konkurransen på Amediahuset 2018, så du vet at den slår det meste.

Du finner den her

12. Batman og Joker julegenser

Har du barnslig nok humor er denne morsom.

Her finner du den

13. Ugliest Christmas Sweater

Helt ned på 13.plass kommer denne klassikeren. Om man kan kalle det for det.

Du bestiller den her

Den norske julegenserbutikken

Visste du at det finnes en norsk julegenserbutikk? Det gjør det faktisk, og den butikken har veldig mange kjente kunder.

Her finner du Julegenserbutikken