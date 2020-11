Her er Black Week i Nettavisens egen nettbutikk

Vi tyvstarter salget i vår egen nettbuikk. Her er kuppene du kan gjøre.

I høst kjøpte Nettavisen et varelager fra en butikk som på grunn av dårlig tilfang av kunder da pandemien kom i Oslo sentrum måtte legge ned sitt utsalg.

Nå selger vi de varene vi tok inn til våre lesere til sterkt rabatterte priser. I anledning at black week er startet i mange butikker inviterer vi leserne til å få store avslag på hodetelefoner og øreplugger. Det første er for de som vil spille musikk, det andre for de som ønsker å holde lyden ute av hodet.

Her finner du hodetelefonene som spiller lyd du putter inn i ørene

Her finner du ørepluggene som holder lyden ute

I den sistnevnte kategorien finner du blant annet Flare Audio Isolate, som er øreplugger i aluminium. Disse har vår egen innovasjonsdirektør vært med på finansiere utviklingen av for flere år siden, og han er selv veldig fornøyd med bruken av disse. De tåler mye, kan vaskes lett og holder mye lyd ute. Fra anmeldelse på Amazon: They are amazing

Her finner du dem

Om du vil ha musikk inn i ørene har vi akkurat lagt ut de følgende:

Jays a-Six Wireless til 299 kroner (veil. pris 799,-)

Jays m-Seven true Wireless til 599 kroner (veil. pris 1299,-)

Jays t-Four Wireless til 249 kroner (veil. pris 499,-)

Jays a-Six er herlig basslyd som passer inn i ørene, og henger godt rundt nakken. Har også en god mikrofon. Lyd og Bilde kalte hodetelefonene for et kupp for bassfantasten. Laveste pris ellers på nett (19. november): 399 kroner. Her får du dem for 299 kroner.

Anmeldelse fra Tech Advisor: Jays a-Six sound great with plenty of bass – and they’re reliable too.

De kule Jays m-Seven kommer med ladeboks, og er true wireless som det heter. Bra lyd, lang batteritid og laveste pris er nå 780 kroner ellers på nett. Du får dem for 599 kroner her. Proppene ble spesielt anbefalt av Lyd og Bilde i februar.

I tillegg har vi noen få av Jays t-Four. Laveste pris er 368 kroner ellers på nett, mens vi selger dem nå for 249 kroner. Her får du lang batteritid, god bruksområde og fin lyd særdeles rimelig i en trådløs pakke. Her finner du dem. NB! Ikke for dem som ikke liker bass! Fra anmeldelse på Trusted Reviews: Light of weight, open of sound and interesting in design, the t-JAYS Four seem a great addition

Vi har også noen få igjen av Liberatone Track+ til 912 kroner (veil pris 1 849,-) og Wear&Hear BeHear Now Black til 999 kroner (veil. pris 2499,-)

Ser du etter noe for barn? Vi har mange produkter for alt fra baby til større barn her til vidunderlige priser. Herlige julegaver!

Denne saken er uavhengig skrevet av Nettavisen. Lenkene i saken fører til aktører som betaler en andel av hva du kjøper for tilbake til Nettavisen. Disse pengene finansierer driften av den journalistiske delen av avisen vår.