Her er den nye Liverpool-drakten

De regjerende mesterne i Premier League har ny draktsponsor, og en ny drakt.

Den nye drakten til Liverpool er i rødt, men har detaljer i hvitt og blågrønn. Den siste fargen er hentet fra det historiske merket for Liverpool, og representerer byen Liverpool.

Drakten kommer for salg den 6. august, men du kan allerede nå forhåndsbestille fra den offisielle nettbutikken eller Nikes nettbutikk slik at du er sikret at du får den på lanseringsdagen.

Interessen for drakten er så stor at da vi sjekket var det over en time ventetid i den offisielle butikken. Hos Nike kom vi rett inn, men butikken har foreløpig kun forhåndsregistrering.

Her finner du drakten hos Nike (og annet nytt fra Nike de har laget for Liverpool FC) (mulighet for forhåndsregistrering)

Her finner du drakten i den offisielle nettbutikken (med ventetid)

Vil du ha drakten som Liverpool ble seriemester i med Champions-merke så finner du det her

Ved lanseringen sa Virgil van Dijk følgende:

- I’m very familiar with the quality of the design and innovation that goes into making a kit like this. Stepping out as champions next season in this kit will be really special

