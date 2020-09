Her er Forskerfabrikkens adventskalender

Dette er kalenderen som gjør barna dine smartere.

Den røde Forskerkalenderen ble lansert i 2018 og er en bestselgende kalender som blir utsolgt hvert eneste år.

Her kan du kjøpe kalenderen (13 000 solgte til nå!)

Årets utgave er tilgjengelig fra 1. oktober, og vi har testet hele kalenderen.

Testerne: Sara (11) og Frida (11).

De to testerne var Sara (11) og Frida (11). Sammen med far på 48 ble hele kalenderen åpnet, og alle prosjektene gjennomført.

Hele kalenderen kommer i en sekk, som ligner på en gymsekk. Denne sekken inneholder 24 poser som alle har nummer.

NB! Videre i denne saken får du spoilers fra kalenderen!

Posene i Forskerfabrikkens kalender. Nydelig innpakket med til/fra-lapp med datonummer.

I tillegg til posene er det med en bok som forklarer eksperimentene. Denne er det lurt å legge på et sikkert sted, for hver gang du åpner en av posene må du lese eksperimentet her.

Dette er luke 1. Huskemetall. En enkel beskrivelse viser hvordan eksperimentet skal gjøres. NB! Du kan se dette i videoen øverst i denne saken.

Det er mange forskjellige typer av luker. Noen er ganske avanserte eksperimenter over tid, mens andre er mer tankevirksomhet eller lærdom. Variasjonen er stor, og av de 24 lukene vi testet var det bare ett eller to våre testpersoner ikke synes var gøy. Det er over snittet for andre typer av kalendere.

Høy variasjon: Her pepperkakeformer som blir tredimensjonale (øverst) og petriskåler og pipetter. Dette er fra luke 2 og 3. NB! Behold petriskålene og pipettene til senere!

Selve kvaliteten på alt som var med var høy, og instruksjonene var veldig enkle å følge. Noen av oppgavene tok litt lengre tid enn andre, men dette kan veldig godt defineres som kvalitetstid mellom voksne og barn.

Det er høy variasjon i kalenderen.

Våre testpersoner lander på en karakter 8/10, og sier det var den beste kalenderen de har fått til nå i sitt liv. Sitater:

- Omtrent dobbelt så bra som den gangen du og mamma prøvde å lage en egen

- Veldig bra, men ville hatt mer slim for å få toppkarakter

- Supermorsomt, og lærerikt. Gleder meg til å gjøre mer av dette.

Geoder med kvarts. Steinhardt eksperiment.

Denne haifiguren skjuler en morsom hemmelighet som du vil oppleve over tid. Et morsomt eksperiment for store og små.

Molekylbyggesettet er veldig gøy. og på de på følgende sidene i boken får du informasjon om hvordan du skal bygge våre vanligste molekyler.

Du kan se noen av eksperimentene under på video: