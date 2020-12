Her er julegavene som redder familiefotoene til evig tid

Leter du etter den gaven som garantert ikke slår feil? Vi gir deg et sikkert tips

Det er ikke alltid like lett å finne gode gaver. Mange av oss har mye, noen har nesten alt og andre vet man ikke helt hva som skal til for at det slår an.

Det er ingen tvil om at de aller fleste av oss har alt for mange bilder som bare ligger et et eller annet sted som vi ikke gjør noe med. Enten det er på datamaskinen, sosiale medier eller mobiltelefon(er).

Nummer 1 for å få kontroll er å ha et sted å lagre dem. Da anbefaler vi en WD Elements Portable-harddisk som kan kobles til datamaskiner og smarttelefoner for enkel overføring av bilder. Denne på 2 terrabyte er nok for mange. Veier nesten ingenting, og er veldig enkel å ta med seg rundt.

Skritt to er å la den som har fått kontroll på alle bildene lage fotobøker eller andre minner. Vi anbefaler Cewe som gir deg flest valgmuligheter og den beste softwaren.

Her finner du harddisken (1 295 kroner)

Når man jobber med bilder er det alltid morsomt å skrive ut noen selv, og vi anbefaler Polaroids nye Hi-Print som er særdeles enkel, liten og har fine bilder. Den finner du her.

Her finner du den bærbare fotoskriveren fra Polaroid (1 199 kroner)

En litt større skriver med flere funksjoner? Vi anbefaler HP Envy 7134 - den har vi selv, og vi er særdeles fornøyd.

Hva med gamle negativer og dias? De kan scannes for å senere kunne nytes i sin helhet. En enkel løsning er Plexgears raske scanner som lagrer bildene direkte på datamaskinen.

Her finner du scanneren (1 199 kroner)

Laste ned bilder fra Instagram

Vil du laste ned dine bilder fra Instagram? Gå til Instagram.com, klikk på ditt eget bilde, velg innstillinger (tannhjulet) og velg så personvern og sikkerhet. Litt lenger ned der finner du Datanedlasting. Der kan du be om dine data, som på Instagram er dine bilder.

Laste ned bilder fra Facebook

Du går også her til innstillinger, og velger Din Facebook-informasjon. Der kan du velge last ned informasjonen din. Enda enklere er å overføre alle bildene til Google Foto rett fra Facebook, som for øvrig er en genial tjeneste for å få oversikt og kontroll over alle bildene dine. Den er gratis opp til en viss mengde med bilder.

