Her er tegneseriene bak TV-seriene

Det er veldig mange TV-serier som er basert på tegneserier, men ikke alle er like enkle å finne.

For de som er gamle nok så husker man den tiden hvor det at noe var basert på en tegneserie så langt ifra var et kvalitetsstempel.

Slik er det ikke lenger nå. Ofte kommer de beste seriene fra tegneserier, og vi har plukket ut noen av seriene som ikke er de mest åpenbare fra Marvel og DC for å vise deg originalene.

Den glitrende TV-serien Umbrella Academy er basert på en tegnserie.

Topp 10 tegneserier

I USA fikk tegneserier i formen av blader navnet comic books, men senere graphic novels. Vi har beholdt navnet fra seriene som ble trykket i aviser, men uansett hva man kaller det er dette snakk om historier fortalt med tekst og visuelle tegninger.

Disse tegneseriene er bøker, og det betyr at det ikke er moms eller toll på noen av dem om du bestiller dem fra utlandet eller Norge (ja, vi er enige om at det stort sett ikke er så mye toll internt i Norge).

Dette er en utrolig fortelling om hva egentlig godt og ondt er, fortalt med bakteppe av en politisk revolusjon. En stor historie, vakre tegninger og en serie absolutt alle bør ha lest. Den såkalte Absolute-versjonen har storformat, oppdatert fargelegging og mange ekstra sider. Denne fortjener en veldig god plass i bokhyllen.

Denne utrolige historien om revolusjonen i Iran er en selvbiografi fortalt fra forfatteren, i tegneserieform. En virkelig sterk historie, særdeles godt fortalt i tegneserieformatet.

Dette er rett og slett et visuelt kunstverk, blandet med en særdeles sterk historie. Ikke den helt vanlige superhelthistorien. Meget godt tegnet, presentert og løst.

Dette er tidenes mest solgte såkalte graphic novel, og det er av veldig gode grunner. Hvis du trodde superhelthistorier ikke hadde dybde så har du bare ikke lest denne. Superversjonen av den i luksusutgave er virkelig å anbefale.

Denne serien handler om en verden hvor det bare er en eneste mann igjen. Høres det ut som en drøm så er det slettes ikke det. Veldig godt skrevet, spennende og særdeles fint tegnet.

Ja, det er to Batmanserier på denne listen. De er likevel særdeles forskjellige. Dette er en serie som foregår i en framtid hvor Batman har vært borte en stund og kommer så tilbake. Rå, voldelig og realistisk superheltserie på det absolutt høyeste tegneserienivå.

At kanskje den beste fortellingen om holocaust skulle bli gjort i tegneserieform hvor hovedpersonene er mus er nok overraskende for de aller fleste. En særdeles god serie i to bind, her samlet. Bør leses av alle.

Denne TV-serien er kanskje nå mye mer kjent enn tegneserien den er basert på, men dette var (og er) en særdeles god tegneserie. Anbefalt!

Superhelten Daredevil er ikke som andre superhelter siden han er blind, og denne serien ikke som andre serier. En særdeles sterk historie med mange godt budskap, spennende historie og mye action.

Et science fiction-epos som fikk betydelig oppmerksomhet og ble en bestselger da det kom. Sterk historie, meget gode tegninger og en sterk anbefaling for den som liker gode romeventyr.

