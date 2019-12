Her får du tak i boken alle snakker om

Dette er boken som blir anklaget for å være rasistisk.

Boken Sitronlimonaden av Hilde Henriksen har de siste dagene blitt en av de mest omtalte bøkene i Norge. Bokens forfatter har blitt anklaget for rasisme, som igjen har skapt mye motbør og reaksjoner.

Beskrivelsen fra forlaget er som følger:

Nasir og moren hans har flyttet til Norge fra Syria. Nasir ønsker å bli akseptert på skolen, men føler seg ofte dum og annerledes. Noe av dette skyldes morens manglende detaljkunnskap om hva som passer seg på skolen og i sønnens omgangskrets.?? Et sentralt tema i boka er hvordan det kan være vanskelig for innvandrerbarn å vokse opp i to kulturer samtidig. Men dette er også en bok om den gode kjærligheten mellom mor og sønn, og om et barns forhold til venner - noe som gjør den relevant for alle, uavhengig av etnisk tilhørighet.

