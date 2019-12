Her kan du kjøpe Viagra reseptfritt

Stortinget har åpnet for at du kan handle Viagra direkte uten resept.

Viagra har vært tilgjengelig for norske menn tidligere, men du kan nå kjøpe potensmiddelet reseptfritt. Bakgrunnen er at Stortinget har gjort flere legemidler reseptfritt med veiledning, som i praksis betyr at du må svare på noen spørsmål før du får lov til å kjøpe medisinen.

Viagra mot impotens

Viagra Reseptfri er et legemiddel som inneholder virkestoffet sildenafil og brukes mot impotens (også kaldt erektil dysfunksjon). Impotens er en manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er hard nok til å kunne ha sex.

En pakke med Viagra uten resept har fire eller åtte tabletter

Slik virker Viagra

Viagra virker ved å hjelpe blodårene i penis til å utvide seg slik at blodet kan strømme til penis og gjør det lettere å få erigert penis. For at Viagra skal virke må man bli seksuelt stimulert. Det er viktig å poengtere at effekten er midlertidig og ikke en kur mot impotens.

Slik får du kjøpt Viagra på nett

Viagra vil være mulig å kjøpe i styrke 50 mg og Legemiddelverket har godkjent at pakker på inntil åtte tabletter Viagra kan selges uten resept.

Viagra finnes i pakning med 4 tabletter, og med 8 tabletter.

Viagra inneholder inneholder sildenafil for ereksjonsproblemer. Les pakningsvedlegg nøye»

