Hvilken er din Liverpool-favoritt?

Liverpool har hatt flere klassiske drakter.

Den første sponsoren i engelsk fotballs serier og cuper kom i 1982 med melk i 1982 da melkemarkedsføringsselskapet i England kjøpte ligacupen. Året etter kjøpte Canon ligaen.

Det var Kettering Town, som da var utenfor ligasystemet, som fikk den første trøyesponsoren i England. Likevel var det Liverpool som var det føste laget oppe i divisjonene som fikk sponsor på trøyene.

Her finner du Liverpools retrokolleksjon

For mange gamle fans av Liverpool er det nettopp sponsoren som gjør at man kjenner igjen trøyene. Den første sponsoren var Hitachi, men for mange i Norge var det Crown Paints som ble den første sponsoren man ble kjent med. Malingsfabrikanten fra Lancashire hadde trøyesponsoren fra 1982 til 1988 da Candy tok over. Candy, som produserer hvitevarer, sponset fram til 1992 da Carlsberg ble trøyesponsoren fram til 2010.

Du kan kjøpe et utvalg av disse trøyene på Liverpools offisielle butikk nå sammen med andre retrotrøyer slik som den herlige Shanklyjakken over her.

Du finner selvfølgelig også mange andre trøyer her, blant annet Liverpools keepertrøye for sesongen 19/20 som det allerede er venteliste på for andre opplag.

