Ikke kjøp denne boken

Hvis du ikke har lyst til å gjøre det du liker mens du tjener penger er ikke dette boken noe for deg.

Da vi først kom over boken Don't buy this book så lurte vi selvfølgelig litt på hva det var. Tittelen var ganske spennende, og spesielt spennende ble det da vi leste beskrivelsen:

En bok for kreative mennesker som ønsker å sette sine ideer ut i livet.

Ok. Dette er i det minste en bok det kan være vært å lese for å se om de tankene vi har hatt kan settes i et eller annet slags system.

Don't buy this book er 160 sider med enkle og poengterte råd, modeller og inspirasjon. Den første delen av boken handler om hvordan du som er kreativ blir en entrepenør, og ikke det man kaller en forretningsperson. Så får du modellen som handler om å velge bort det viktigste - kalt todont's. Etter disse 30 sidene kommer selve hovedrettene:

Sell - test din idé

Make - lag ditt prosjekt

Grow - sørg for at det blir en suksess

Det som er med denne boken er at den er helt uten fagbokfyll. Her er det rett på sak, rett til inspirasjonen og løsningen. Slik kan du enkelt lese den (den er skrevet med enkel engelsk), uten å måtte få vite forhistorien til alle teoriene som presenteres.

Raskt og kjapt kan du sette det du har tenkt på så lenge inn i et system, og det virker!

Boken koster 169 kroner. Det er ganske lite penger om du går og gnur på det du tenker kan være en god idé som du tror mange trenger.

Sjekk ut boken her

