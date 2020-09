Ikke les denne saken hvis du er sulten

Du er advart. Ikke les den.

Fristelser. Lett å unngå hvis du kan motstå dem. Lett å finne veien til selv.

Og nå hjelper vi deg.

5 små fristelser du bør unngå. Sånn egentlig. Men du har lov. Det er lov å kose seg.

Lakrids classic salt & caramel. Best.

Dette er det perfekte godteriet. En smak fra toppen av alle lister. En klassiker som endelig er tilbake. I så stor boks at den i hvert fall holder en helg. Helt nydelig. Absolutt toppklasse.

Her finner du boksen

Chili-Klaus. Sterkest.

Litt hottere enn lakrisen er denne gaveesken med chilichips, søt-sterk chiliketchup og en BBQ-saus med smakfull habanerochili. Samt chilipulver fra Carolina Reaper, som med sine 2,2 millioner Scoville regnes som verdens sterkeste chilisort!

Her finner du den

Walkers. Best karamell.

Denne store posen med de beste karamellene i verden bør du ikke kjøpe. Selvfølgelig ikke. Du vet like godt som vi visste da vi kjøpte den at vi kom til å spise hele posen.

Nam...

Her finner du de beste karamellene

Pepper. Luksus.

Du trodde at pepper var pepper? Nei, da har du ikke smakt dette.

Her finner du det

PS! Sjekk også deres fiskekrydder.

Plopp. Svensk godterikunst.

Det er kjedelig å ikke kunne fise over grensa for en Plopp. Eller to. Eller hundre. Dette er kanskje det beste svenskene noen gang har funnet på.

Her finner du boksen