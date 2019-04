Interiørsalget du bør få med deg nå

Få opptil 80 prosent rabatt på populære merker som Shelton, Hertsal og Bloomingville hos glassoginterior.no.

Våren er kommet og det er ikke lenge før sommeren markerer seg. Lysten til å gjøre innkjøp av nytt interiør kommer naturligvis med den nye sesongen. Da lønner det seg å sjekke ut det store interiørsalget hos glassoginterior.no.

Akkurat nå kan du få 50-til 80 prosent rabatt på lamper, pledd, kjeler, puter, tepper og mye mer.

Nettbutikken har satt sammen en topp 10-liste på populære varer som alle vil ha nå. Disse kan du få til sterkt rabatterte priser - skynd deg før det er for sent!

Se hele supertilbudet her.

Her kan du sjekke ut ryddesalget.

1. Shelton-bestikk - Opptil 50 %

Bestikk fra Shelton er perfekt bestikksett for deg som vil ha et vakkert bestikk til en god pris. Nå er det salg på alle undermerkene fra Shelton; Aztec, Chaco, EM, Magnum, Maya, Maya 2000, Prisme og Una.

Dog er det bestikk fra Maya som er mest populært. Disse finner du til og med på Museum of Modern Art i New York.

Denne elegante lysestaken er designet av Søren Refsgaard fra det danske merket Shelton. Lysestaken er laget i smijern og silikon, inspirert av vinterens nakne trær. Når du tenner på lys, kastes det skygge og skaper en fin stemning i hjemmet. Lysestaken er like fin som dekor på stuespisebordet som på bordet i gangen.

Med sommeren kommer diverse hagefester og varme dager hvor det bare frister med is. Imponer gjestene dine med hjemmelaget iskrem! Det er en stor fordel å lage sin egen is med denne fra Modern House Freeze. Det tar under 30 minutter og maskinen rommer 1,5 liter med is.

4. Eva Solo Gassgrill FØR: 14 999,- NÅ: 10 499,30,-

Det er ingen sommer uten en velfungerende grill. Denne grillen fra Eva Solo kommer i et kult design med medfølgende stekelokk, som gir samme effekt som en varmluftsovn. Med tre regulerebare brennere som sikrer en jevn varmefordeling, kan du enkelt variere temperaturene og sikre optimal tilberedning av kjøtt, fisk og grønnsaker.

Alle bør ha den ene favorittkniven og en knivsliper som passer til. Bladet til slipekniven fra Fiskars er laget av høykvalitetsstål, som sliper smalt slik at kniven holder seg skarp lenge. Kokkekniven kan skjære alt av grønnsaker, kjøtt og urter.

Denne lampen forandrer ethvert rom med sitt sterke lys og fine utseende. Den ligner på en klassisk lysekrone, bare i en moderne versjon. Har du denne over stuespisebordet, skaper du garantert en "wow"-faktor blant dine gjester.

Er det ikke på tide å skaffe seg nytt sengesett? Det er ingenting som er deiligere enn å ligge under et fresht sengetøy. Dette sengesettet fra Turiform er i 100 prosent bomull, og kommer i en moderne fargepalett som er lun og fin.

Skap en koselig uteplass med et fint pledd som varmer under lange sommerkvelder! Denne fra Bloomingville er i klassisk stil og passer alle soverom, samtidig som den er deilig og varm å kose seg med.

Grytene fra WMF er laget av rustfritt stål og passer på alle varmekilder, også på induksjon. Perfekt for deg som trenger å kaste bort slitte gryter og ha et sett som er til all slags matlaging.

Skal du ha ny såpedispenser, såpefat og glass til tannbørstene? Dette settet kommer i klassisk skandinavisk stil og oser modernitet.

Det er lurt å ha en termokopp til lange fotturer og på jobben, om du er en kaffeelsker. Termokoppen fra WMF er i rustfritt stål, som betyr at den er slitesterk og holder drikken varm i mange timer.

Mangler du en skikkelig god vin-opptrekker, anbefaler vi denne på det sterkeste. Vin-opptrekeren er kjempeenkel å bruke og holder i mange år.

Med 90 prosent hvit, europeisk Muscovy andedun, får du en superbehagelig søvn. Dynen er designet for en litt frossen kropp, og kan brukes i høst, vinter og vår.