James Bond: Alle fimene vurdert og rangert

Her er alle filmene med agent 007, hvor du kan strømme dem med rangering og vurderinger.

Agent 007, James Bond, ble skapt av forfatter Ian Fleming. Den første boken kom i 1953, Casino Royale. Den siste, en samling av to kortere historier, i 1966: Living Daylights og Octopussy.

Filmrettighetene til bokserien ble solgt i 1961, og året etter kom den første filmen om agenten James Bond. Det er laget totalt 27 filmer med syv forskjellige skuespillere i rollen som den britiske agenten.

Den norske tittelen på filmen var Agent 007 - Klart for mord. Her blir filmen omtalt i Oppland Arbeiderblad den 14. mai 1963. Filmen samme dag på Gjøvik Kino er for øvrig West Side Story. I saken kan man lese: Denne filmen vil bli fulgt av flere andre, bygget over lan Flemings romaner og med Sean Connery som James Bond.

Dr. No

James Bond: Sean Connery

Premieredato: 5. oktober 1962 (England), 1. april 1963 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Skotske Sean Connery holder sveitsiske Ursula Andress under innspilingen av Dr. No i januar 1962. Foto: Photo by Hulton Archive/Getty Images

Den sjette boken om James Bond ble den første filmen. I denne historien sendes Bond til Jamaica hvor Dr.No har en base under jorden hvor han prøver å ødelegge for en amerikansk romoppskytning. Filmen introduserer også den hemmelige organisasjonen SPECTRE.

Sean Connery fikk rollen som James Bond etter at produsentene ikke kunne få Cary Grant til å signere for flere filmer. Andre skuespillere som David Niven og Roger Moore ble også vurdert. Begge skulle komme til å spille James Bond senere. Ursula Andress (som ble dubbet i filmen) fikk rollen etter at produsentene så bilder tatt av hennes mann, John Derek. Ursula Andress vant faktisk Golden Globe for Most Promising Newcomer - Female. Hun slo Tippi Hedren fra Fuglene og Elke Sommer i The Price.

De fleste som har sett filmen husker denne scenen:

via GIPHY

I andre roller ser du Bernard Lee, som spiller M i 10 filmer, og Lois Maxwell som er Miss Moneypenny i 14 filmer. Regissøren av filmen er Terence Young, som også er regissør på From Russia With Love og Thunderball.

Vurdering: Dr. No er en klassiker, men det brukes ofte om filmer som kanskje i dag ikke er like underholdende. Det gjelder ikke for denne filmen. Åpningsscenen er legendarisk, spenningen virkelig og Sean Connery er særdeles sjarmerende som en selvsikker agent. Arrogansen du kjenner fra senere filmer er ikke her. Selv om actionsekvensene ikke er like heftige i Dr. No som de er i senere filmer er dette en virkelig god film med humor, spenning og et herlig flashback til tidlig 60-tall.

8/10





From Russia With Love (1963)

James Bond: Sean Connery

Premieredato: 10. oktober 1963 (England), 20. februar 1964 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Den andre filmen med James Bond er basert på bok nummer 5, og er altså da egentlig forgjengeren til Dr. No. I filmen skrives likevel historien noe om i forhold til boken slik at hevnen til SPECTRE (SMERSH i bøkene) er for hva som skjedde i Dr. No (og ikke tidligere bøker som i boken med samme navn). Uansett prøver organisasjonen å drepe Bond mens han prøver å hjelpe en russisk agent som vil hoppe av i Tyrkia.

Sean Connery og Daniela Bianchi i en prøvespilling av den berømte sengescenen fra filmen. Denne scenen ble i mange år brukt som test for nye Bond-piker. Det skal for øvrig være sagt at det var Sean Connery selv som valgte Bianchi til rollen i filmen. Foto: Terry Fincher/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Daniela Bianchi. som spiller den russiske agenten, ble nummer 2 i Miss Universe i 1960. Filmen var likevel ikke som mange hevder hennes debut på lerrettet, men hun ble dubbet siden hun hadde så sterk italiensk aksent.

Den meksikanske skuespilleren Pedro Armendáriz spiller James Bonds allierte Kerim Bey i filmen. Under innspillingen var Pedro dødssyk av kreft, og gjennomførte sine scener med sterke smerter. Han forlot innspillingen før filmen var ferdig, og hans siste to scener ble spilt av regissør Terence Young. Armendáriz tok sitt eget liv i juni, før filmen ble gitt ut. Desmond Llewelyn er med som Q her for første gang.

Filmen hadde ingen norsk tittel. Dette til tross for at boken var gitt ut på norsk som Med hilsen fra Moskva.

Vurdering: Den andre filmen i serien er en av de roligste Bond-filmene, og er en mer spionthriller enn actionfilm som mange andre i serien. For enkelte er den derfor en favoritt, mens den for andre er mindre godt likt. Det at det denne gangen ikke er verden som går under, men mer en liten vanlig agentvirksomhet er sjarmen med denne intelligente Bond-filmen med mange veldig gode skuespillere rundt Connery.

8/10





Glåmdalen, torsdag 24. desember 1964. Blant de forskjellige underholdningstilbudene finner du også premieren på Agent 007 mot Goldfinger. Muligens perfekt oppladning til skytebanen på Oppstad 5. dag

Goldfinger (1964)

James Bond: Sean Connery

Premieredato: 17. september 1964 (England), 26. desember 1964 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

I den tredje filmen ble regissør Terence Young byttet ut med Guy Hamilton, som hadde takket nei til å regissere Dr. No. Filmen er basert på den syvende boken om James Bond, altså den som kom rett etter Dr. No.

Sean Connery sammen med Shirley Eaton under en pressefotografering fra filmingen. Eaton hadde spilt i flere britiske Carry On-filmer før hun fikk rollen i Goldfinger. Hun spilte også i TV-serien Helgenen mot Roger Moore. Etter Goldfinger spilte hun i noen få filmer før hun ble heltids mor, som hun selv kalte det. Foto: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Historien er en del forandret fra boken (i boken prøver Goldfinger å stjele gullet i Fort Knox, mens i filmen vil han ødelegge gullet). I denne filmen møter du Pussy Galore (spilt av Honor Blackman) og Oddjob (bryteren Harold Sakata). Shirley Eaton, som Jill Masterson, er damen i gull.

Filmen ble en gigantisk suksess, og spilte inn like mye som de to foregående filmene tilsammen.

Vurdering: Skal du se bare en klassisk James Bond-film så er det Goldfinger. Her er alle de beste tingene samlet i en film: Dingser, damer og Connery. En strålende historie, spenning, action og en vidunderlig slemming i Auric Goldfinger. Det er en grunn til at det er manuset fra denne filmen som har blitt utgangspunktet for nesten alle filmene som har kommet senere.

9/10





Thunderball (1965)

James Bond: Sean Connery

Premieredato: 9. desember 1965 (Japan), 26. desember 1965 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Da denne fjerde filmen i serien skulle lages ble Guy Hamilton invitert til å regissere igjen, men han takket nei. Produsentene hentet derfor inn igjen Terence Young. Basert på den niende boken til Iam Fleming var dette egentlig tenkt som den første filmen i Bond-serien.

Luciana Paluzzi og Sean Connery under filmingen av Operasjon Tordensky. Hun spiller Fiona Volpe, en SPECTRE-agent. Paluzzi var aktiv som skuespiller til hun giftet seg med Warner Bros-sjefen Michael Jay Solomon i 1979. Foto: Mario De Biasi/Mondadori via Getty Images

Historien følger Bond på jakt etter to atombomber stjålet av SPECTRE som truer med å sprenge en by (som viser seg å være Miami). Emilio Largo er slemmingen i filmen, og han har Domino som sin hjelper. Hun er spilt av Claudine Auger, nummer to i Miss World i 1958. Filmen avsluttes med en heftig undervannskamp.

Vurdering: En av de mest suksessfulle James Bond-filmene i ren inntjening er en veldig underholdende film så lenge den holder seg over vann. Dessverre er de lange scenene under vann ganske kjedelige, og det er mye av det. Connery gjør kanskje likevel sin beste Bond i denne filmen.

6/10





Casino Royale (1967)

James Bond: David Niven

Filmen kan leies på Youtube

Premieredato: 13. april 1967 (England), mai 1967 (Norge)

På grunn av rettighetssalg (Fleming solgte rettighetene til boken i 1955) er dette en film som går utenfor filmseriens offisielle opptelling (den er laget av et annet selskap), men siden dette er en kronologisk gjennomgang er den verdt å ta med her.

Filmen hadde stor suksess, blant annet i Norge og det som er en agentfilmparodi - komedie - er veldig annerledes enn alt annet på denne listen.

Woody Allen fra innspillingen av Casino Royale Foto: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Basert på den første boken om James Bond kunne dette blitt en klassiker, men fem forskjellige regissører (blant annet Ken Hughes og John Huston) hjalp på til at det ble en ganske merkelig affære det hele.

Enda merkeligere er det kanskje at Ursula Andress fra Dr. No er med, men her som Vesper Lynd. Blant andre skuespillere finner du Peter Sellers, Woody Allen, Orson Welles, Jacqueline Bisset og Dave Prowse (Darth Vader) i filmen.

Filmens største problem var at Peter Sellers og Orson Welles nektet å delta i samme scener, eller være i studio samtidig. Med tanke på at plottet omhandler et casino hvor Le Chiffre i SPECTRE (spilt av Orson Welles) prøver å vinne penger så ble det noe problematisk.

Vurdering: Filmen er veldig vanskelig å se på, og er et slags puslespill av inntrykk. Den er tidvis morsom og underholdende, men kan vel kanskje sies at er mest for de som liker filmhistorie. Det er vanskelig å skjønne poenget med historien, men alle de kjente skuespillerne gjør det verdt å se.

4/10

You Only Live Twice (1967)

James Bond: Sean Connery

Premieredato: 12. juni 1967 (England), 18. september 1967 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Boken som denne filmen egentlig er basert på kom i 1964, og var den tolvte boken i serien om James Bond. Handlingen i boken og filmen er veldig forskjellige. Den dramatiske, og personlige historien om en James Bond som har mistet sin kone og blir sendt for å drepe noen i boken blir til noe helt annet i historien som Roald Dahl skrev for filmen.

Sean Connery og Donald Pleasance under filmingen i 1967 Foto: Photo by Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

I filmen jobber SPECTRE sammen med en stormakt i Asia (Kina, selv om det aldri sies direkte) som vil prøve å få stormaktene (Sovjet og USA) i krig. I filmen ser vi Blofelds ansikt for første gang (lederen i SPECTRE), spilt av Donald Pleasance.

Under filmingen sa Sean Connery at dette ville bli hans siste film som James Bond.

Vurdering: Om du klarer å svelge alle de merkelige historiehullene, og synes det er gøy med dingser for Bond er dette en underholdende og god Bond-film. Den er best i starten, og det er ikke vanskelig å se hvor Austin Powers hentet inspirasjon til sine parodier fra.

6/10





On Her Majesty's Secret Service (1969)

James Bond: George Lazenby

Premiere: 18. desember 1969 (England og Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Etter at Sean Connery trakk seg som James Bond ble den ukjente George Lazenby hentet inn. Han fikk en kontrakt for syv filmer, men hans agent overbeviste ham om at 70-tallet ville være en nedtur for Bond. Indirekte fikk han rett, Lazenby forsvant fra stjernehimmelen like fort som han kom inn i den etter at han trakk seg som James Bond etter en film.

Filmen er for øvrig basert på boken som kom i 1963 med samme navn, og den tidligere klipperen på Bond-filmene Peter R. Hunt ble satt som regissør.

George Lazenby med fra venstre til høyre: Helena Ronee, Zaheera, Catherina von Schell, Anouska Hempel, Julie Ege, Joanna Lumley og Mona Chong

Blofeld (nå spilt av Telly Savalas) truer med å ødelegge all maten i verden gjennom et virus. Dette skal han gjøre gjennom en rekke vakre kvinner rundt omkring i verden, deriblant en spilt av norske Julie Ege. Bond møter også Tracy di Vicenzo, som han gifter seg med.

Filmen gjorde det skuffende i forhold til sine forgjengere, og er den tredje dårligste filmen inntjeningsmessig - justert for inflasjon - i James Bond-serien.

Vurdering: Denne filmen er faktisk en av de bedre James Bond-filmene, men har fått et dårlig rykte grunnet Lazenby. James Bond i hemmelig tjeneste er en av de vakreste filmene i Bond-serien, med en dramatisk kjerne du ikke er vant til fra filmene ellers. En veldig annerledes film i serien, som likevel har mange av de elementene du er vant til. For å skjønne agenten Bond er også historien vel verdt å få med seg. Helt til slutt (har du sett den vet du hva vi snakker om). Lazenby er også mye bedre enn sitt rykte.

9/10

Kinoannonse fra Agder Avis 17. mars 1972. For de som er gamle nok husker man at utenfor de store byene kunne det gå relativt lang tid før de store filmene ble satt opp på den lokale kinoen. Her annonseres den nye James Bond-filmen noen måneder etter premieren.





Diamonds are Forever (1971)

James Bond: Sean Connery

Premiere: 14. desember 1971 (Vest-Tyskland), 26. desember 1971 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Målet med denne filmen var å gjenskape suksessen fra Goldfinger. Samme regissør, Guy Hamilton, og samme skuespiller som 007: Sean Connery. Historien er hentet fra den fjerde boken til Ian Fleming (fra 1956).

Sean Connery og Jill St. John under innspillingen av filmen. Kort tid etter innspillingen av filmen flyttet St. John til Aspen for å fokusere på en karriere innenfor kokkekunstens verden. Hun ble etter hvert en kjent kjendiskokk i USA. Foto: Anwar Hussein/Getty Images

I denne filmen oppdager Bond at Blofeld (denne gangen spilt av Charles Gray) og SPECTRE smugler diamanter for å bygge et romvåpen som skal ødelegge Washington D.C. Jill St. John ble hentet inn for å spille diamantsmugleren Tiffany Case.

I et forsøk på å være kulere er denne filmen i en lettere tone enn de foregående filmene i Bond-serien (med unntak av Casino Royale, som ble laget av et annet selskap). Det ble likevel nok en gang stor suksess på kino.

Vurdering: Dette er en vanskelig film å virkelig elske, selv om mange unge gutter som så filmen husker Plenty O'Toole - Lana Wood - fra filmen. Litt mye lett humor som ikke virker, litt lite spenning og en Sean Connery som du nesten merker er der bare for pengene gjør dette til Bond på det helt jevne.

5/10





Live and Let Die (1973)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 27. juni 1973 (USA), 13. desember 1973 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Produsentene prøvde å overtale Sean Connery til å fortsette som James Bond, men han takket nei. En del amerikanere ble spurt, blant annet Burt Reynolds, men det ble til slutt Roger Moore som var kjent fra TV-serien Helgenen.

Jane Seymour og Roger Moore i et promofotografi fra filminnspillingen på Jamaica Foto: Anwar Hussein/Getty Images

Yaphet Kotto spiller en korrupt diktator som smugler narkotika. Kotto var kjent fra flere såkalte svarte filmer, blant annet den strålende Across 110th Street. Som Bondpike ble Jane Seymour hentet inn. Hun var da relativt ukjent, og fikk sitt store gjennombrudd som Solitaire - diktatorens høyre hånd.

Filmen foregår i Karibien og Harlem, og Bond kjemper både mot voodoo og gangsterdiktatoren. Det var nok en gang Guy Hamilton som regisserte. Det ble nok en gang suksess.

Vurdering: En actionfylt Bond-film, Å leve og la dø er litt malplassert i historiefortellingen siden det egentlig er den fjerde boken til Fleming. Likevel fungerer dette bra, selv om Roger Moore er en veldig annerledes Bond enn Sean Connery. Mange gode scener, og Jane Seymour er en av de aller beste Bond-pikene.

7/10

Fra venstre: Christopher Lee, produsent Albert R. Broccoli, regissør Guy Hamilton, Britt Ekland og Roger Moore under innspillingen av filmen.





The Man with the Golden Gun (1974)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 19. desember 1974 (England), 20. desember 1974 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Den nest siste boken som Fleming skrev kom i 1965, men boken og filmen har langt fra samme historie. I filmen er Bond et mål for verdens farligste leiemorder (Francisco Scaramanga, spilt av Christopher Lee) mens han prøver å redde avansert solcelleteknologi (filmen ble skrevet under oljekrisen i 1973).

Mannen med den gyldne pistol har Britt Ekland som Bond-pike, samt svenske Maud Adams som spiller Scaramanga elskerinne. Hun spiller faktisk i tre Bond-filmer, men som tre forskjellige rollefigurer (hun dukker også opp som Octopussy, og i A View to a Kill).

Filmens bilstunt har blitt legendariske, og ett av dem ble også nevnt i rekordboken til Guinness. Inntjeningsmessig var denne filmen en skuffelse i 1974, og er en av de Bond-filmene som har gjort det dårligst. Filmen var den fjerde og siste filmen som Guy Hamilton regisserte i Bond-serien.

Vurdering: En veldig svak historie blir ikke reddet av mange kung fu-scener som er satt inn i filmen for å prøve å ri bølgen av den typen filmer som kom tidlig på 70-tallet. Filmens mange morsomme replikker er verdt å nevne på pluss-siden, men dette er samtidig en av de kjedeligste Bond-filmene. Christopher Lee er veldig god, mens Britt Ekland som Mary Goodnight forferdelig.

5/10





The Spy Who Loved Me (1977)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 7. juli 1977 (England), 16. august 1977 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Spionen som elsket meg kom tre år etter den forrige Bond-filmen. Bakgrunnen for den lange pausen var problemer med å finne regissør (blant annet vurderte man lenge Steven Spielberg), og å få ferdig et manus. Filmens tittel er hentet fra boken som kom i 1962, men da Fleming på grunn av rettighetskrangel forlangte at ingen elementer fra hans bok skulle brukes i filmen tok det relativt lang tid å få ferdig noe som kunne filmes. Det ble til slutt Lewis Gilbert som regisserte filmen, og manuset hadde en mengde med folk som skrev og skrev om.

Barbara Bach (foran, om det skulle være tvil) og Richard Kiel.

Tyske Curd Gustav Andreas Gottlieb Franz Jürgens fikk rollen som slemmingen Karl Stromberg som vil ødelegge verden, og lage en ny under havet. Barbara Bach, som ble gift med Ringo Starr i 1980, var Bond-piken Anya Amasova (eller agent XXX). Richard Kiel dukker opp som Jaws her for første gang.

Filmen ble en stor suksess da den kom, og ikke siden Thunderball hadde så mange sett en Bond-film.

Vurdering: Jaws er strålende. Stromberg likeså. Mye humor. Mye action, og det som til da var den dyreste Bond-filmen å spille inn. Det fungerer meget godt, og er den beste filmen med Roger Moore.

8/10





Moonraker (1979)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 26. juni 1979 (England), 17. august 1979 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Måneraketten, som var det norske navnet på denne filmen, kom etter at filmer som foregikk ute i rommet var blitt relativt populære. Likevel var filmen basert på den tredje boken til Fleming, som alltid hadde tenkt at det burde bli en film.

Roger Moore og resten av skuespillerne slapper av under innspillingen av Moonraker. Foto: Peter Bischoff/Getty Images

Uavhengig av det så ble dette den dyreste Bond-filmen til da, og regissøren fra forrige film - Lewis Gilbert - fikk etter det ryktene sier ganske frie hender til å skape en moderne Bond. Hugo Drax (Michael Londsdale) vil bygge en romstasjon, forgifte hele verdens befolkning og bygge opp jorden på nytt. Bond prøver å stoppe ham sammen med CIA-agenten Holly Goodhead (spilt av Lois Chiles). Richard Kiel dukker opp igjen som Jaws.

Filmen gjorde det omtrent like bra som sin forgjenger.

Vurdering: Ser du bort fra spesialeffektene, som for tiden da den kom var gode, så er dette egentlig samme film som Lewis Gilbert har laget to ganger før. Moonraker er enten slik at du elsker den, eller hater den. Hele plottet er latterlig overdrevet, men det er underholdning på høyeste nivå.

7/10





For Your Eyes Only (1981)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 24. juni 1981 (England), 21. august 1981 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

I 1960 kom en samling med kortere James Bond-historier fra Ian Fleming. I samlingen som heter det samme som denne filmen finner du en kort historie med samme tittel, Quantum of Solace, From a View to a Kill, Risico og The Hildebrand Rarity. Historien med filmens navn følger Bond på hevntokt etter at M's venner er drept. Plottet i filmen tar også inn over seg elementer fra novellen Risico, men havner totalt sett i en litt annen historie med mer tradisjonelle Bond-spionhistorie med mange sidehistorier som i sentrum handler om å forhindre at et våpensystem faller i feil hender.

Carole Bouquet med ryggen til er bundet sammen med Roger Moore under innspillingen av filmen. Foto: Keith Hamshere/Getty Images

Målet med filmen var å sende Bond litt mer tilbake til røttene etter romturen i Moonraker, og det gjør også filmen med den tidligere Bond-klipperen John Glen som regissør. Likevel var det usikkerhet om Roger Moore ønsket å spille Bond, og blant annet ble Timothy Dalton vurdert som arvtager. Bond-piken Melina Havelock ble spilt av franske Carole Bouquet. Den franske skuespilleren har vunnet priser for sitt skuespill, og var også en tid gift med Gerard Depardieu. Fra 1986 til 1997 var hun Chanels ansikt utad.

Israelske Chaim Topol (Fiddler on the Roof) spiller Bonds allierte Columbo, mens Julian Glover (som en stund ble vurdert som Bond han også) spiller slemmingen: Aristotle Kristatos.

Filmen ble mindre populær enn sine to forgjengere, men var nok en gang en finansiell suksess for Bond-eierne.

Vurdering: Gode actionsekvenser ødelegges av et ganske dårlig plot, og en del unødvendig drama mellom spenningen. Moore begynner å bli gammel her, men stuntmennene gjør en veldig god jobb. Spesielt i skisekvensen.

5/10

Fra venstre: Kabir Bedi, Maud Adams, produsent Albert R. Broccoli, Roger Moore, Lois Maxwell, Vijay Amritraj og Desmond Llewelyn. Foto: Georges De Keerle/Getty Images





Octopussy (1983)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 6. juni 1983 (England), 19. august 1983 (Norge)

Roger Moore var 56 år gammel da denne filmen kom, og ville egentlig ikke spille mer James Bond. Likevel, da produsentene fikk vite at Sean Connery kom til å spille en konkurrererende Bond kontaktet man Moore med en fet kontrakt, og han sa ja.

Tittelen er hentet fra en novelle fra Fleming, men historien har ikke noe med novellen å gjøre. Kort fortalt nøster Bond opp en smugleroperasjon ledet av den mystiske Octopussy (Maud Adams), som egentlig er en front for noe mye verre.

Vurdering: Dette er en veldig svak Bond-film, hvor blant annet Mauda Adams som Octopussy gjør en dårlig figur. Spenningen er ikke stor, og med en slemming (Orlov) som aldri virker skummel blir dette egentlig bare et gjesp.

4/10

Kim Basinger (til venstre) var en relativt kjent modell og skuespiller da hun fikk rollen i Bond-filmen Aldri si Aldri. Etter at hun samtidig var i Playboy ble det aldri helt det samme. Barbara Carrera (til høyre) ble nominert for Golden Globe for sin innsats i filmen.





Never Say Never Again (1983)

James Bond: Sean Connery

Premiere: 7. oktober 1983 (USA), 26. desember 1983

Du kan se filmen på Viaplay

Connery hadde sagt at han aldri skulle spille James Bond igjen, men Aldri si Aldri som filmen het på norsk. Da de andre rettighetshaverne (etter mange rettssaker) ville lage en Bond-film hentet man inn originalen, som faktisk var en del yngre enn Roger Moore (52 mot 56). Likevel spiller Connery her en Bond som hentes tilbake fra pensjonstilværelsen som må stoppe SPECTRE som har stjålet to atomstridshoder.

Barbara Carrera og Kim Basinger var Bond-piker, mens slemmingen ble spilt av Klaus Maria Brandauer (Maximillian Largo). Max von Sydow spiller her Blofeld, mens Rowan Atkinson (ja, Mr. Bean!) spiller en britisk diplomat.

Regissør var Irvin Kershner, som tre år tidligere laget Imperiet slår tilbake (Empire Strikes Back/Star Wars V).

Vurdering: En av de aller beste Bond-filmene blir ofte oversett fordi den ikke kom fra samme produksjonsselskap, men den menneskelige Bond vises her sammen med gode actionsekvenser og virkelig spenning. En Bond-film du absolutt bør se.

7/10





A View to a Kill (1985)

James Bond: Roger Moore

Premiere: 22. mai 1985 (USA), 16. august 1985 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Historien her følger en gal vitenskapsmann (Christopher Walken) som vil ødelegge hele microchip-industrien ved å ødelegge silicon valley. Bond får hjelp av Stacey Sutton (spilt av Tanya Roberts fra Charlie's Angels) mens May Day (Grace Jones) prøver å ødelegge for ham.

Filmen er den som i dagens penger til da hadde spilt inn minst av alle Bond-filmene.

Christopher Walken, Grace Jones, Roger Moore og Tanya Roberts Foto: Nancy Moran/Sygma

Vurdering: Roger Moore er alt for gammel for Bond i denne filmen, og filmens historie var da som nå forferdelig. Med døden i sikte, som den het på norsk, har kanskje en fin låt av Duran Duran, men ikke så mye mer.

3/10

Timothy Dalton sammen med en gruppe Bond-piker fra Living Daylights Foto: Sunset Boulevard/Corbi





The Living Daylights (1987)

James Bond: Timothy Dalton

Premiere: 29. juni 1987 (England), 5. august 1987 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

I Skuddlinjen hadde a-ha som gruppe bak låten til filmen, så for oss nordmenn vil denne filmen ha en spesiell plass. Det som var sikkert var at Roger Moore ikke skulle gjenta Bond-rollen, og flere skuespillere ble testet. Blant annet Sam Neil og Pierce Brosnan. Brosnan fikk rollen, men da hans TV-serie Remington Steele ble fornyet mistet han kontrakten. Til slutt endte produsentene på Timothy Dalton som James Bond, til tross for hans motvilje mot å ta rollen.

Historien følger Bond i kamp mot Sovjetunionen og KGB som etter sigende har gitt ordre om å drepe alle fremmede spioner. Samtidig oppdager han en stor våpenhandel som kan få store konsekvenser.

John Rhys-Davies spiller KGB-general Georgi Koskov, mens Maryam d'Abo er Bond-pike Kara Milovy. Filmen gjorde det litt bedre enn sin forgjenger, men ble ingen stor kassasuksess.

Vurdering: En mer seriøs Bond, og klart hardere i kantene enn det Roger Moore hadde vært. Plottet er kald krig på sitt beste, og filmen er spennende. En liten undervurdert juvel i Bond-historien.

7/10





License to Kill (1989)

James Bond: Timothy Dalton

Premiere: 13. juni 1989 (England), 7. juli 1989 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

James Bond med rett til å drepe er den mørke historien om James Bond på hevntokt på vegne av sin venn, CIA-agenten Felix Leiter. Franz Sanchez er målet, spilt av Robert Davi. Han har en hjelper, Dario, spilt av Benicio del Toro. Bond-piken denne gangen er Carey Lowell, Pam Bouvier. Lowell er kanskje mer kjent i det siste som hun som hadde en tre år lang rettssak med sin eksmann Richard Gere.

Filmen ble en skuffelse, inntjeningsmessig, og er den Bond-filmen som har spilt inn minst.

Vurdering: En av de hardeste Bond-filmene, og også en av de mest direkte voldelige. Litt vanskelig å like, og ikke spesielt spennende eller sjarmerende.

4/10





GoldenEye (1995)

James Bond: Pierce Brosnan

Premiere: 13. november 1995 (USA), 26. desember 1995 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Egentlig hadde Timothy Dalton en kontrakt for tre Bond-filmer, og produksjonen av hans tredje film begynte også rett etter at License to Kill ble gitt ut. Dessverre endte rettighetshavere, filmselskap og alle rundt i mange rettssaker og da man endelig begynte produksjonne trakk til slutt Dalton seg.

Izabella Scorupco og Pierce Brosnan under innspillingen.

Produsentene spurte så Mel Gibson, Hugh Grant og Liam Neeson. Alle sa nei. Det ble så et lite tilbakeblikk, og Pierce Brosnan som tidligere hadde fått kontrakt som Bond ble til slutt den nye agent 007.

Martin Campbell ble regissøren, og Sean Bean ble hentet inn som en annen 00-agent. En romprogram blir stjålet, og Bond må stoppe et russisk krimsyndikat som har en kobling til 00-agenten Alec Trevelyan. Svenske Izabella Scorupco spiller Bonds medhjelper Natalya Simonova mens Famke Janssen er Xenia Onatopp, medhjelperen til krimsyndikatet.

Da GoldenEye kom ble den særdeles populær, og ble den mest populære filmen siden Moonraker.

Vurdering: En actionfilm med en relativt god Bond i hovedrollen, et morsomt plott og gode skuespillere rundt Bond. Mer kan man ikke egentlig be om fra en 007-film.

7/10





Tomorrow Never Dies (1997)

James Bond: Pierce Brosnan

Premiere: 9. desember 1997 (England), 19. desember 1997 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Jonathan Pryce spiller mediamogulen Elliot Carver som var inspirert av Robert Maxwell. Han prøver å skape en krig mellom USA og Kina for å selge aviser. Michelle Yeoh spiller Bonds allierte Wai Lin, mens Teri Hatcher er Paris Carver - konen til Elliot.

Pierce Brosnan under innspillingen av Tomorrow Never Dies Foto: Keith Hamshere/Getty Images

Regissør var Roger Spottiswoode, etter at Martin Campbell ikke ønsket å gjøre to Bond-filmer på rad. Filmen slet med å komme seg på topp på kinolistene. Ikke så rart kanskje, den kjempet mot et synkende skip i Titanic.

Vurdering: En ganske voldelig Bond ble kritisert da den kom for å være litt merkelig med tanke på at noen i media ikke ville gjøre noe slik, men så fikk verden Murdoch og alt ble litt mer sannsynlig. Uavhengig av det er dette en helt fin film i serien, som kanskje mangler litt spenning.

6/10

Denise Richards-rollen ble mye kritisert etter denne filmen. Her fra innspillingen Foto: eith Hamshere/Sygma via Getty Images





The World is not Enough (1999)

James Bond: Pierce Brosnan

Premiere: 8. november 1999 (USA), 3. desember 1999 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Navnet på filmen er hentet fra Bond-familiens våpenskjold slik man ser det i On Her Majesty's Secret Service, og Michael Apted ble regissøren etter at både Joe Dante og Peter Jackson ble vurdert.

Denise Richards spiller Dr. Christmas Jones, en amerikansk atomforsker som hjelper James Bond i det å beskytte en oljearving (Sophie Marceau som Elektra King) fra en terrorist som ikke føler smerte (spilt av Robert Carlyle).

Vurdering: Mange morsomme scener, men totaliteten henger ikke helt sammen i denne Bond-filmen. Helt grei tyggegummi-underholdning, men ikke veldig mye mer enn det.

5/10





Die Another Day (2002)

James Bond: Pierce Brosnan

Premiere: 20. november 2002 (England), 31. januar 2003 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Lee Tamahori var regissøren som fikk ansvaret denne gangen, og han styrte en historie hvor Bond prøver å finne sammenhengen mellom en terrorist fra Nord Korea og en milliardær. Halle Berry spiller Jinx Johnson, en NSA-agent som hjelper Bond.

Filmen er kjent som en av de filmene med mest produktplassering, og skal man tro det som har blitt sagt betalte over 20 firmaer over 100 millioner dollar til sammen for å være med i filmen.

Vurdering: En haug med actionsekvenser og gode skuespillerprestasjoner fra Brosnan og Berry kan ikke glatte over at dette er en elendig Bond-film. Et enkelt, og kopiert plot og lite spenning gjør at dette er en av de aller svakeste filmene i serien.

4/10

Casino Royale (2006)

James Bond: Daniel Craig

Premiere: 14. november 2006 (England), 24. november 2006 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Det gikk lenge rykter om at Brosnan ville fortsette som Bond, men i 2005 ble det avslørt at Daniel Craig ville ta over. Det ble mottatt særdeles negativt blant mange Bond-fans, men regissør Martin Campbell (GoldenEye) så nok noe i Craig som fansen da ikke så.

Filmen er en slags restart av hele Bond-eventyret, og her får han sin lisens for å drepe på sitt første oppdrag. Oppdraget er å stoppe Le Chiffre, spilt av Mads Mikkelsen, som finansierer verdens terrorister. Eva Green spiller Bonds medhjelper, Vesper Lynd.

Filmen ble en suksess, og var den fjerde mest sette filmen i 2006.

Vurdering: Daniel Craig var (er) glimrende som en litt annerledes James Bond, og denne filmen er et høydepunkt i Bond-historien med strålende historie, spenning, gode actionscener og drama av høyeste klasse.

9/10

Quantum of Solace (2008)

James Bond: Daniel Craig

Premiere: 29. oktober 2008 (England), 7. november 2008 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Denne filmen begynner rett etter at den forrige filmen slutter, og regissør Marc Foster styrer en film hvor Bond prøver å stoppe den hemmelige organisjonen Quantum. Olga Kurylenko spiller agenten Camille Montes, mens Mathieu Amalric spiller Dominic Greene - hovedslemmingen. Mange husker nok også Gemma Arterton som Strawberry Fields.

Filmen er den mest voldelige i Bond-serien.

Vurdering: En nedtur etter oppturen i Casino Royale, med en litt hullete historie og alt for mye av lite. Lite glamour og lite agentvirksomhet gjør dette til en parantes i det som ble en slags trilogi.

6/10

Skyfall (2012)

James Bond: Daniel Craig

Premiere: 23. oktober 2012 (London), 26. oktober 2012 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Sam Mendes fikk ansvaret for å avslutte det som ble en slags trilogi. Judi Dench som M får en sentral rolle her hvor lojaliteten til Bond blir testet med hennes fortid. Javier Bardem spiller Raoul Silva, en tidligere agent og Ralph Fiennes er Gareth Mallory som er leder for agentvirksomheten i den engelske regjeringen.

Filmen ble en stor suksess, og er justert for inflasjon den Bond-filmen som har spilt inn aller mest.

Vurdering: En strålende Bond-film med avansert historie, herlige actionsekvenser, drama og mye personlighet.

8/10

Spectre (2015)

James Bond: Daniel Craig

Premiere: 26. oktober 2015 (London), 30. oktober 2015 (Norge)

Du kan se filmen på Viaplay

Mendes fikk ansvaret igjen i Spectre, hvor Bond igjen møter Blofeld som så mange ganger før (men her forsåvidt i en ny tidslinje). Tyske Christoph Waltz spiller Blofeld, mens Léa Seydoux er nesten en klassisk Bond-pike om man drar det langt.

Filmen spilte inn bra med penger, men ble en liten nedtur fra sin forgjenger. Likevel: Dette er nummer 4 på listen over de Bond-filmene som har spilt inn mest, justert for inflasjon.

Vurdering: Spectre mangler litt for å være en Bond-klassiker rett og slett fordi den er litt kjedelig i ny og ne. Craig er fortsatt strålende som 007, men historien er litt for enkel - spesielt etter den gode forgjengeren.

7/10

PS! Husk at du kan se filmene her