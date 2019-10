Julegavetips til pappa

Dette er de beste julegavene til far. Årets beste tips for enkelt å finne gode gaver.

Skal du ha julegave til far møter du ofte noen som ikke ønsker seg noe, og selv mener de har alt.

Julegaver til pappa under 150kr

1. Hvis din far er av den aktive joggetypen kan du si mye med gaven som er et joggebelte med LED-lys. Du har skjønt hva han liker, og bryr deg om at han er sikker.

2. Bruker din pappa iPad så er dette coveret en strålende gave.

3. Denne notatboken fra Moleskine er en super gave som man alltid har bruk for. Med fine ark og klassiske funksjoner fungerer den supert.

4. Har du en far som liker å pusle litt med småting på fritiden så er det ingen tvil om at de bittesmå puslespillene med 1000 biter en helt perfekt julegave.

5. Sokker slår aldri feil, og Happy socks er aldri feil. De to sammen: Super gave.

Julegaver til far under 500 kr

1. Den klassiske termosen fra Stanley kalles legendarisk, eller den heter faktisk det. Som julegave er det også en legendarisk gave.

2. Pleieprodukter kan virke som om noe som ikke passer for alle mannfolk, men dette settet fra Rituals - The Way of the Samurai, er det ingen menn som vil mislike. Dusjskum, kroppskrem og barberkrem.

3. Det blir kaldt i Norge, og en fin lue er alltid en vinner i Norge. Denne luen fra Polo Ralph Lauren er en klassiker.

4. Menn er glad i dingser, og mange menn liker ting som kan løse flere ting på en gang. Vi elsker selv litermålet som har innebygd kjøkkenvekt. Har du en far som liker å lage ting på kjøkkenet er dette en super gave.

5. Om du har en pappa som bare elsker Coca-Cola eller noen annen brus så hva med tre brett med favorittdrikket rett fra Sverige?

Julegaver til pappa mellom 500 og 1 000kr

1. Hva med et lite gavesett fra Ralph Lauren: World of Polo? Super gave til mannen som bør lukte litt bedre.

2. Et kvalitetsskjerf i lammeull er en garantert vinner, og Barbour Lifestyle med sine tartan-mønstre får fram de riktige fargene hos de fleste menn.

3. Apropos tartan, og Skottland, disse whiskyglassene fra Riedel er laget spesielt for Single Malt-typen og kommer i en herlig 2-pakning. Kan eventuelt kombineres med noe man kjøper på Vinmonopolet.

4. Hodetelefoner er en fin gave, og med tanke på hvor vanskelig det har blitt å koble til mobilen til ledningslyd så er blåtann-hodetelefoner strålende. Vi går for disse tøffe fra Marshall.

5. Et skikkelig fint håndkle av høy kvalitet er en gave mange, mange menn vil sette særdeles pris på. Spesielt de aktive. Missonis blå håndklé er en stilren og tøff gave.

Julegaver til far til over 1 000kr

1. Lesebrettet fra Amazon, Kindle, er en genial dings. For alle papper som liker å lese er det både en elektronisk dings, og en bok. Eller det er mange tusen bøker. Perfekt som gave.

2. Et minikjøleskap er en av de tingene som mange pappaer ikke alltid tør å innrømme at står på ønskelisten. Om det til slutt faktisk blir noe annet enn Coca-Cola kan diskuteres, men at dette minikjøleskapet er mer enn bare litt kult er det ingen tvil om. Det er særdeles mange fedre som ville likt å pakke opp dette.

3. Liker pappa seg på kjøkkenet er det ingen tvil om at Global knivsett er en perfekt gave. Supre kniver som den som lager mat virkelig setter pris på.

4. Led Lenser P7HR og H8R hodelykt er et supert gavesett for pappaen som liker å være ut i friluft. Den mest populære oppladbare lykten sammen med den mest populære hodelykten i en pakke.

5. Fox Umbrellas har kvalitetsparaplyen for pappaen som du virkelig vil sette pris på. Polert løvtre, laget for hånd og med forgylt logo. Dette er høykvalitet som kler en ekte gentleman.

