Julekalender 2019: Disse adventskalenderne er snart utsolgt

Snart er det første søndag i advent, og skal du ha de beste kalenderne bør du være rask nå.

Tidlig i høst laget vi den virkelig store guiden til årets julekalendere, og senere testet vi også kalenderne.

Vi har fulgt med på hvilke kalendere som har solgt, og mange har blitt utsolgt. Med kun noen få dager igjen til den første søndagen i advent som også er den første dagen i desember er det greit å få unnagjort kjøpet av årets kalender.

Mange av de store har blitt utsolgt, slik som vår testvinner fra Feeluniqe, Porsches julekalender, Marvels store kalender og mange andre. For at du ikke skal få oppleve at din favoritt blir utsolgt så har vi 10 anbefalinger som fortsatt er på lager:

Disse 10 toppselgerne anbefales

1. Den sjokkerende: Chili Klaus-adventskalender

Denne kalenderen selger veldig mye, og er særdeles populær. Fortsatt mange på lager, men dette er en vinner som mange vil elske og bli overrasket over (la oss si det slik: Den sterkeste her er VIRKELIG sterk, se bare videoen over).

Sjekk den her

2. Den som elskes: Lakrids by Bülow

Dette er en kalender med så himmelsk smak at det er vanskelig å sette ord på det. Har ofte blitt utsolgt, men er på lager foreløpig.

Her kan du bestille den

3. Best for barn: Forskerfabrikkens kalender

Denne har blitt utsolgt år etter år, og er gaven du gir til barna du vil skal vite litt mer og bli litt mer nysgjerrige på ting utenfor telefonskjermen. Blir utsolgt år etter år.

Her kan du bestille den direkte

4. Den med voksengodteri: Wally and Whiz vingummi

Det er ingen tvil om at noe godteri er det flest voksne som liker, og godteriet i denne er av voksentypen av smågodt. I mangel på noe bedre forklaring.

Her finner du den

5. Sikker vinner til menn: Pondus julekalender

Sjokolade. Morsomheter. Sjekk. Sjekk.

Her kan du kjøpe den

6. For de minste: Paw Patrol 2019

Dette er en kalender for de aller minste som mange små vil elske.

Her finner du den

Alternativ: Peppa Gris 2019

7. Super med velvære: Glossybox adventskalender

Mange av de største kalenderne med sminke og velvære har blitt utsolgt, men vi vil slå et slag for Glossybox som er flinke til å velge ut gode produkter.

Du finner den her

8. Best med Lego: Harry Potter

Av alle Lego-kalenderne er dette utvilsomt den beste.

Her finner du den

9. Happy Socks: Advent Calender Gift Box

Super sokkekalender.

Her kan du kikke på den

10. Best for voksne: Sinful Deluxe

Dette er kalenderen du har på soverommet. Testvinner som har blitt utsolgt flere år.

Her finner du den

10 adventskalendere som er satt ned i pris

Vi har tatt en liten kikk i nettbutikkene for å finne kalenderne som er satt ned i pris for deg som vil spare noen ekstra kroner:

Denne kalenderen av virkelig toppklasse er utsolgt mange steder, men du kan å den med rabatt hvis du handler nå i en norsk nettbutikk som har den igjen.

Ingen som får denne vil bli skuffet. Så lenge man liker sminke, skjønnhet og luksus...

Her finner du den

2. Emp 2019 rockekalender (halv pris)

Denne kalenderen ble utsolgt i fjor, men årets utgave får du til halv pris. En rockevinner.

Her kan du kjøpe den

Dette er en super kalender for den som liker å få fine negler.

Her kan du kikke på den

Denne kalenderen er nå på halv pris, og er en kalender som motiverer deg selv (eller andre) til å bli ferdig til jul.

Her finner du den

En sminkekalender som garantert faller i smak hos mange til super pris.

Her kan du kjøpe den

En virkelig lusksukalender som kan brukes år etter år.

Her finner du den

7. BareMinerals - 27 prosent avslag