Kjolene som framhever brunfargen din

Sommerens farge kan få ekstra avkastning med dette.

En god investering i sol og nydelig brunfarge kan framheves ekstra på de varme høstdagene med de riktige fargene og formene.

Vi har valgt noen sikre kjoler du kan bestille nå for å ha de klar for høstens beste dager.

Hvitt

Det er ingen stor nyhet at det er hvitt som kontrast som fungerer best for å framheve en solbrun kropp. Har du normalt sett en lys hud bør du gå for de lyseste hvite tonene, mens jo mørkere hud du normalt har bør du gå for mer off-white for balanse.

Vi velger Dress Susann fra FWSS som et strålende valg denne høsten. Naturlig, klassisk og stilren.

Her finner du den

Fruktfargene

Har du fått en gyldenbrun farge i sommer (som sannsynligvis betyr en reise et annet sted enn på norske strender) er farger du kjenner godt fra fruktverdenen et supert valg som underbygger fargen din.

Hvorfor ikke gå fra den kjolen under i mango, fra Rodebjer.

Her finner du den

Blått

Sjø og sand, hand i hand. Havets farger er naturlig følgesvenner for en brunfarge. Velg en dypere blå etter hvor dyp din egen brunfarge er.

Vi har valgt ut en kjole fra Ganni, som også er bittelitt gjennomsiktig for å vise enda mer av soltimene.

Her finner du den

Varm rosa

Den varme rosafargen fungerer meget godt sammen med en fin brunfarge, og vi har valgt en kjole fra Filipa K som er åpen bak.

Her finner du den

