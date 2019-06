Klarer du å gjette prisen på disse produktene?

Klarer du å gjette prisene på varer uten å vite alt for mye om dem? Sjekk deg selv nå.

Pris kan være så mangt, men hvor god kunnskap har du egentlig om hvor mye merker og forskjellige plagg koster. Vi gir deg en liten test under. Vi gir deg bilde, beskrivelse og litt bakgrunn. Du kan så teste deg selv ved å gjette på prisen, og få fasiten med en gang.

Vi begynner med et par sko som garantert ville imponert over dammen:

Skoene er fra merket Buffalo London. Selskapet er opprinnelig tysk, men har sin egen London-kolleksjon, hvor disse bootsene i metallisk lær er fra. Buffalo-bootsene begynte å komme for rundt 30 år siden.

Hva tror du prisen er? Her er fasiten.

Fra sko går vi over til et skjørt.

Dette skjørter er fra By Malene Birger. Det er i 100 prosent lammeskinn, og er mørkeblått. Merket er dansk, og kom i 2003 (Day Birger et Mikkelsen kom i 1997).

Hva tror du det koster? Her er prisen.

Fra et skjørt for kvinner og noen sko til noe helt annet.

Denne replikaen fra hjelmen til Boba Fett fra Star Wars er det mulig noen avfeier som en leke, men det er dog en leke til en relativt ok pris.

Den prisen finner du her.

Fra noe å ha på hodet til noe helt annet å ha på hodet:

Disse solbrillene fra Porsche Design har polariserte grønne glass og titan.

Hva tror du prisen er? Fasiten finner du her.

Siden solbriller ofte har sammenheng med håret kan vi hoppe til noe som fjerner nettopp det.

Denne maskinen kalt HoMedics Duo Salon IPL Hair Remover fjerner uønsket hår på kroppen profesjonelt.

Som den engelske beskrivelsen sier:

Two flashes per second means you can treat your entire body in as little as 20 minutes, with Active Cooling Technology™ delivering professional cooling to leave the surface of skin feeling cool to touch for a comfortable, salon-like experience.

Hva tror du det koster? Her er prisen.

Nukeproof Mega 275 Carbon RS Bike er en profesjonell sykkel for den som liker særdeles gode sykler. Som beskrivelsen sier:

It has tasted success with numerous national and international race wins to its name.Designed to excel on the toughest enduro tracks; the gravity focused specification is designed to descend fast but maintain the pedalling efficiency for all-day epics.

Her er prisen

Hva med en skjorte til sommeren?

Vintage Tennis Print-skjorte fra Eton.

Hvor mye kan det koste? Svaret får du her.

Fra tennis til ismaskin.

Denne digitale ismaskinen lager is på noen få minutter. Perfekt for enhver fest.

Med en kapasitet på hele 12kg/24t kan du lage isbiter som rekker også til de større festene.

Hva tror du det koster? Sjekk prisen her.

Hva med sko fra LeBron James?

Skoene er laget i samarbeid med Nike.

Her er hva du må ut med for dem.

Hva så med noe som kan gi litt lys i livet?

Hvis du skal gjette, hvor mye koster denne lampen - Star 9 round lamp fra Örsjö Belysning?

Over eller under 500 kroner? Her er svaret

PS! Hvis du lurer på mye en overnatting på Ritz i Paris koster får du svaret her.