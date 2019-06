Knalltilbud på alt du trenger til teltturen

Sove ute i sommer? Da bør du ta en kikk på det store salget til Milrab.

Hvis du er på jakt etter telt, liggeunderlag, kokeapparater, tursekker og annet utstyr som du trenger til telt- eller fjellturen, er det mye penger å spare på "sove ute"-salget til den kjente nettbutikken Milrab.

Klikk her for å se de mer enn 200 kvalitetsproduktene som er på tilbud til frem til søndag 30. juni.



Vi har også plukket ut seks av de beste kjøpene på salget:





EXPED har siden 1997 produsert friluftsutstyr av høy kvalitet for aktive utendørsentusiaster. De er mest kjent for sine innovative liggeunderlag.

EXPED Downmat 7 LW er et liggeunderlag med god tykkelse og isolasjonsevne. Underlaget er fylt med dun slik at isolasjonen opprettholdes over lang tid. Den integrerte pumpen gjør det enkelt å fylle luft i matten, samtidig som du slipper tilføring av fuktig luft. Liggeunderlaget har en tykkelse på 7 cm som gjør at du ligger mykt og komfortabelt både sommer og vinter. Pakkesekk og reparasjons-kit følger med.

Flash er et 1-liters gasskjøkken konstruert for å koke vann, kaffe og mat, og koker opp 1/2 liter vann på 150 sekunder! Konstruksjonen er i aluminium, med neopren yttertrekk og bunnlokk som beskytter den kompakte brennerbasen.

Flash benytter FluxRing, en patentert teknologi som fanger opp varmen fra brenneren og leder den direkte inn i kokeapparatet. Denne teknologien gjør at ingen varme går til spille og oppvarmingen har derfor ekstremt høy effektivitet. Piezo tenningsmekanisme - ingen fyrstikker nødvendig. Støtteben medfølger.

Teltet er tilpasset for 2 voksne + liggeunderlag. Teltet er både romslig, kompakt og lett i vekt. Med høykvalitets Durashield og regnkanaler holder du deg tørr i dårlig vær.

2 store innganger gjør det enkelt å komme seg ut og inn av teltet. Teltet har også god takhøyde og 2 store fortelt. Pustende materiale gir god ventilasjon og godt inneklima.

Basecamp er en pose for deg som ønsker større plass. En formet rektangulær passform med god vidde, og med festestropper for pute og festehull for liggeunderlag. Dette er komfortposen fremfor noen, med Thermalite syntetisk isolasjonsmateriale.

Selvoppblåsbart liggeunderlag, kompakt og lett med multifunksjonsventil (hindrer matten i å refylle luft når den rulles sammen). Med DeltaCore-skum som reduserer vekten. Anti-glistoff som hjelper å holde soveposen på plass.

Denne hengekøyen har integrert myggnett og tarp. Den er enkel å henge opp og kan pakkes ned i den integrerte kompresjonsposen. Med denne er du garantert beskyttet fra insekter og regn.

