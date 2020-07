Kun 9 igjen av teltet alle vil ha

Dette kult-teltet selger nok en gang som bare det.

Den første gangen Volkwagen Type 2, som den egentlig heter, kom på markedet var i 1949. Den kalles Transporter, men på folkemunne ble det til folkevognbuss (etter den norske oversettelsen av Volkswagen).

Annonse i Hardanger Folkeblad i 1961

Nå kan du eie en kopi av denne legendariske bilen som telt, men kun hvis du er rask. Det er kun 9 igjen på lager! (NB! Da vi skrev denne saken)

Her finner du teltet

Teltet er i størrelsen 1:1, altså like stort som en ordentlig folkevognbuss! Innertelt med myggnett i døren for å holde kryp ute. To separate rom med glidelås mellom. Vanntett yttertelt som tåler vannsøyle på 3000 mm på taket og 1000 mm på sidene

Et rett og slett legendarisk telt

Her finner du teltet