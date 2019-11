Kun for kvinner: Sexy superkjøp på singles day

Kjøper du disse blir du enten snart ikke singel lenger, eller så har du det morsomt nok alene.

Fire ett-tall, og så - voila - en shoppingdag tilegnet de mange single. Slik var bakgrunnen for at denne dagen, 11.november, sklei forbi Black Friday som verdens største handledag. Riktignok fordi den er sjukt populær i Asia, men flest folk betyr flertall.

Her i Norge har en haug med norske butikker kastet seg på bølgen. Du kan sjekke oversiken over salgene her.

Vi har tatt en ekstra kikk på noen kupp for den som er singel.

Denne vibrerende dingsen kan få de lengste singelkveldene til å gå unna på et blunk. Litt stearinlys, et godt glass vin og en date med denne som du får over 500kr billigere enn normalen? Bedre enn å oppleve slitsomme sjekketriks på byen.

Her finner du den geniale singelredderen

For den mer avanserte: Love Machine

Denne bodyen sikrer deg hvis du skulle komme langt nok til å måtte imponere med undertøy som, vel, imponerer. 30 prosent rabatt med koden SINGLESDAY.

Her finner du den

Det er ikke alt for ofte man kommer langt nok bare med undertøy, så derfor kan denne kjolen være en løsning for å imponere uten å måtte ty til undertøystriks som nok bør være mer litt senere på kvelden og sånn i tilfelle.

Her finner du kjolen

Dette settet er en perfekt start for renere hud og mer glødende hud.

Her finner du settet

... men skulle alt det føles som bortkastet kan du satse på dette tilbudet:

Senses Pulse-seng. Skal du sove alene kan du sove godt.

Det er store penger å spare hvis du slår til på Singles Day-tilbudene til de erotiske nettbutikkene

Singles Day er opprinnelig en stor asiatisk handelsdag som er blitt stadig mer populær i Norge og Europa de siste årene.

Singles Day (11.11.) har sitt opphav som en anti-valentinsdag i Kina, og den har utrolig nok blitt dagen i året hvor det handles mest på nett i verden. I 2018 omsatte giganten Alibaba alene for drøyt 30 milliarder dollar.

Vi har sjekket hvilke tilfredsstillende salg de erotiske nettbutikkene slår til med i dag:

Kondomeriet har 30 – 70 prosent rabatt på utvalgte produkter for menn og kvinner. Sjekk tilbudene her!

Denne klirotisvibratoren er satt ned med hele 70 % hos Kondomeriet i dag.

Hos Sinful er det også Singles Day-tilbud for både menn og kvinner. En rekke populære vibratorer er satt ned i pris, og mennene kan blant få rabatt på flere penisforlengere. Se alle salgene her!

Dette populære settet for penisforstørrelse er på salg hos Sinful i dag.

Nytelse har også flust av pirrende tilbud i dag. Her er det favoritter for både menn og damer på salg. Handler du for over 200 kroner, er det også fri frakt. Sjekk alle salgene her!

Denne hendige reisevibratoren er på salg his Nytelse i dag.

