Leggings skinn dame: Guiden du trenger

Vi gir deg tipsene til gode kjøp, det du bør huske på og hvilke som er våre favoritter.

Det er greit å velge riktig type leggings til kropp, fasong og ønsker. Vi har plukket noen enkle favoritter for deg som vil ha litt hjelp til å lete.

Butikkens beskrivelse: Superlekre skinnbukser fra SELECTED FEMME. Buksene har dekorative sømmer på bena og rå kanter nederst på buksebenet. - Mykt lammeskinn - Glidelås i siden - Dekorative sømmer - Strikk i midjen

Leggings skinn og skinnbukser

Det er greit å finne noen gode skinnleggings om dette er veien du går. Slik som disse fra Selected i mykt lammeskinn som har glidelås i siden (dette er de som er avbildet over). Se nærmere på dem her.

Hvis du synes det kan bli litt vel synlig med hvor tett leggings sitter på kroppen kan du gå for en skinnbukse som har mye av den samme motefunksjonen, men ikke sitter like tett som disse i lammeskinn. Stoffet er litt tykkere, og skjuler dermed for eksempel trusekanten noe bedre. Se nærmere på skinnbuksene her.

Skal du gå for toppklassen av skinnbukser kan disse buksene fra Helmut Lang være løsningen. En annen ende i prisklassen er disse fra H&M.

Leggings fra Pieces. Bred kant med strikk i midjen. Elastisk materiale og smale ben

Leggings imitert skinn

Leggings i imitert skinn finnes fra de helt rimeligste og enkle du finner hos H&M som disse her til de mer avanserte og skinnende (men likevel rimelige) fra Nelly som disse.

De komfortable leggingsløsningene til Lindex er det også mange som foretrekker, slik som disse her som er matte og lette å få både av og på. Litt mer avanserte leggings i skinnimitasjon finner du hos NA-KD her.