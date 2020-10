Luksus marsipansjokolade: - Dette er farlig godt

Det er ingen grunn til å la være å kose seg.

Ikke alle arbeidsoppgaver er like morsomme. Noen ganger skal du skrive om ting som er nyttige, men ikke så veldig spennende. Andre ganger må du levere rapporter, eller sitte i endeløse møter.

Så får du en oppgave som er litt som å få 21 på 21-lotteriet. Slik som å prøvesmake, og så skrive om den nye sjokoladen vi har tatt inn i vår egen nettbutikk.

En pakning full av magisk smak

Sjokoladen det er snakk om er en pakning med marsipan-sommerfugler. Det er noe så enkelt, og så genialt som marsipan av luksusklassen overtrukket med deilig ordentlig sjokolade. Tenk deg det klassiske Marsipanbrød, bare enda bedre og med den deilig hverdagsluksus. 10 sommerfugler er innpakket i plastikk så de holder seg friske i en herlig pakke.

Her finner du sjokoladen

Helt nydelig marsipan med deilig sjokolade.

Sjokoladens vidunderlighet medførte at vi inviterte en bedre halvdel til å smake på den. Noen få kvarter senere var vi nede for å spørre om smaken var god, men oppdaget først at halve boksen var borte. Svaret var enkelt:

- Dette er farlig godt.

Her kan du bestille sjokoladelykken, og få pakken levert helt hjem til deg.

Fordi du fortjener det.