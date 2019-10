Månedens spill: The Outer Worlds

Hver måned vil Nettavisen velge ut ett spill vi anbefaler du kjøper. Oktobers utvalgte er et spill som tar det beste fra de beste.

Folkene bak spillet The Outer Worlds har så lang erfaring fra å lage gode rollespill at det fleste forventet at deres nye spill skulle bli bra.

Liker du ikke lange anmeldelser kan vi med en gang si at alle forventningene stemte. Dette er bra. Faktisk er det veldig bra.

Obsidian, som selskapet heter, ble grunnlagt av folk som hadde laget Neverwinter Nights og Icewind Dale. Som egne utviklere laget de Fallout: New Vegas og Pillars of Eternity. De kan altså sine saker.

Kort fortalt er historien her slik: Mennesker skal kolonisere andre verdener, og det gjøres av noen selskaper. Koloniseringen skjer i en galakse langt, langt borte og folk fryses ned for å klare den lange reisen. Du er en av disse som har blitt fryst ned, men noe har skjedd. Raskt finner du ut at selskapsstyrte verdener er litt, tja, spesielt.

Spillemessig er dette et action-rollespill hvor du bruker skytevåpen eller nærkampvåpen. I tillegg sniker du deg fram, dirker opp låser og hacker deg inn her og der. Intet revolusjonerende.

Ei heller i de mange, lange dialogtreene. Det er mye som sies, og så mye bakgrunnhistorie at Tolkien ville blitt stolt.

Oppdragene du får leder deg inn til nye steder, og gir deg muligheter til å ta harde valg som har konsekvenser.

Ja, dette er Fallout. Bare i rommet. Samt litt mer. Med litt annen historiefortelling, humor og bakgrunn. Og et bedre kampsystem (her skyter du skikkelig, og ikke noe V.A.T.S.-system). I tillegg er selve rollespilldelen hvor du går opp i nivåer bedre enn i siste Fallout-utgave.

Grafikkmessig er det strålende. Lyden og skuespillerne er veldig bra. Alt i alt en virkelig god pakke og et anbefalt spill som finnes på PC, Playstation 4 og Xbox. På sistnevnte er spillet en del av Xbox Game Pass. Spillet skal komme på Nintendo Switch.

Spillet er for øvrig relativt enkelt på sin normale vanskelighetsgrad, noe vi egentlig likte godt.

Klart anbefalt. Karakter 9,1/10

Spillet har 86 hos Metacritic for Playstation 4

Spillet fikk 9 av 10 hos Gamer.no