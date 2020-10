Matmagi på minutter med maskiner

Er det på tide å gjøre noe nytt? Gi maten hjemme en etterlengtet oppgradering? Da er dette løsningene.

Det beste med nyskapende løsninger på kjøkkenet er at du kan mer eller mindre jukse deg til så god mat som du får på restaurant. Magisk mat på minutter, som sikkert hadde vært en god kokeboktittel.

Vi har tatt en kikk i eget skap, funnet tre testvinnere og forklart deg hva du bør se etter for å kunne trylle på eget kjøkken.

Perfekt mørt kjøtt med sous vide: Anova Precision Cooker 4.0 WiFi Sous Vide

Precision Cooker 4.0 kan forbindes til Anova-appen via WiFi på både iOS og Android. Bruk Anova Culinary-appen for å lage perfekte måltider med et trykk på en knapp

Det å få til skikkelig godt kjøtt er en liten utfordring noen ganger, spesielt å få det mørt nok. Sous Vide er løsningen på det, men enkelte av disse maskinene er litt for vanskelige å bruke i det daglige. Denne er derimot ikke det, og er nok en av grunnene til at den er testvinner omtrent over alt. Liten nok til at du kan ha den i kjøkkenskapet, og smart nok med app til at den kan brukes ofte nok.

PS! Kjøp gjerne med lokket til denne.

Pommes frites hjemme: OBH Nordica Luftfrityr Ultimate

Kapasiteten på denne er 1,2 kilo, nok for en familie.

Det er vanskelig å få til skikkelig god pommes frites hjemme. Noen av oss har kanskje investert i frityrkoker i løpet av livet med de sterke opplevelsene med gris, varm olje og annet. Løsningen er en såkalt airfryer, som bruker minimalt med olje og som er lett å holde ren. Ikke minst er den genial fordi du får virkelig gode pommes frites raskt. Selvfølgelig kan du lage andre ting også, som å grille kylling og lignende. Det vi likte best er likevel at man får til å lage søtpotet-fries. Etter mange forsøk med frossenposene i vanlig ovn ble det en stor opptur. Denne har vunnet test i svenske Råd og Rön.

Her finner du maskinen

La maten lage seg selv: Crock-Pot Express Multicooker

Crock-pot. Maskinen som lager maten selv.

For et par år siden trodde vi dette var en helt ny greie, helt til vi fant ut at amerikanerne hadde hatt dette siden 70-tallet. Der har denne solgt millioner av eksemplarer, og brukes av amerikanske familier for å få maten til å lage seg selv mens du gjør andre ting. Ikke bare kan du gjøre andre ting, men du er nærmest ett hundre prosent sikret at maten ikke blir dårlig. Genialt er forordet. Du putter ingrediensene oppe i gryten, trykker på en knapp og så får du maten litt senere. Oppskriftene følger med, eller kan leses på nett.

Her finner du den