Med denne bærbare vaskemaskinen tar du klesvasken hvor som helst

Går du med de samme, skitne klærne på hytta eller telttur? Med denne geniale vaskemaskinen får du klærne dine rene på få minutter.

Med den bærbare vaskemaskinen “The Scrubba” får du en vaskemaskin du kan ta med deg hvor som helst, og kun til en brøkdel av prisen du betaler for en vanlig vaskemaskin.

Klesvasken blir enkel, rask og effektiv. Vaskemaskinen kan brukes på hytta, campingtur, på reise i utlandet uten enkel tilgang på vaskemaskin, eller bare når du skal ta en rask vask hjemme.

Slik rengjør du klærne

Du trenger ikke tenke på å være avhengig av strøm og stikkontakt for å få klærne dine rene. Det eneste du trenger er vaskemaskinen, vann og valgfritt vaskemiddel. Posen inneholder ca. 3-4 liter med plass til vask, som tilsvarer et par t-skjorter, noen par sokker og litt undertøy.

Produktet består av en vanntett pose og en innebygd riflet plate - som fungerer som et vaskebrett. Fyll posen med klær, vann og vaskemiddel, lukk den igjen og skrubb posen mot vaskebrettet. Deretter heller du vannet ut og fyller på med rent. Når skrubben er over, er klærne rene og pene igjen!

For vanlige smussflekker holder det med 20-40 sekunder med skrubbing, mens tre minutter tilsvarer en vanlig maskinvask. I noen av de vanskeligste tilfellene kan det lønne seg å bløtlegge plaggene i noen timer for at vasken skal være så effektiv som mulig.

Når vaskemaskinen er i forpakning måler den kun 17 x 18 cm.

Fakta om The Scrubba Bærbar Vaskemaskin