Nå bør du sikre deg årets sekk til skole-og barnehagestart

La kvalitet være avgjørende, når du går til innkjøp av årets skolesekk.

Det går fort til skolestart i august, og har du ikke allerede gjort det er det lurt å finne ut hvilken sekk du skal kjøpe til den unge lovende.

Beckmann er et navn de fleste forbinder med skolesekker, og det av god grunn. Helt siden 1950-tallet har bedriften til Olav Beckmann produsert sekker for norske barn, og grunntanken om at barna trenger sekker av høy kvalitet lever videre den dag i dag. Riktige materialer, optimal funksjonalitet og et design barna liker er elementer Beckmann jobber med hver dag. Det er lite som er viktigere enn å ta vare på ryggen.

- Det viktigste du må tenke på ved kjøp av sekk, er at den passer til barnets størrelse, og at den festes og bæres riktig, har markedssjef Martin Beckmann uttalt til Nettavisen tidligere.

- Alle sekker fra Beckmann er utformet etter tre ergonomiske prinsipper: vektoverføring, bevegelsesfrihet og tilpasning.

Fakta Skolesekk: 6 tips til foreldre ↓ 1 . Vis barnet hvordan man strammer inn og åpner indre innstramming. 2. Fortell at det tyngste bør ligge innerst og nederst i sekken. 3. Fortell om alle reflekser og at det er viktig at de er godt synlig. 4. Vis barnet hvordan man tar på regntrekket. 5. Lær barnet at sekken skal pakkes hver dag, så slipper en å bære på unødvendig vekt. 6. Juster innstillingene etter tøy og etter som barnet vokser.

Barnehage

Allerede i barnehagen er det nødvendig med sekk, til turdager og til frakt av drikkeflaske, bamse og annet utstyr. Kanskje skal junior starte i barnehagen for første gang, eller kanskje rett og slett den første sekken har blitt for liten? I tillegg til skolesekker fører Beckmann en rekke sekker til barnehagebarna.

12 liter er en super størrelse til de litt større i barnehagen, og basert på egen erfaring er vi rimelig sikre på at enten enhjørning, brannbil eller skogsdyr vil slå an. Sekkene over likner på små skolesekker, og tåler hard medfart.

Til de litt mindre barnehagebarna, er 10 liter en bedre størrelse. Sekken Urban mini er god for små rygger med et bæresystem som er like bra som på sekker til voksne, den har regntrekk og er slitesterk med solide polstringer.

Urban Mini finnes i gul, blå, rosa, grå, lilla og rød.

1. klasse

Det å begynne i 1. klasse er noe av det mest spennende man skal gjennom i barndommen. Hos mange kribler det i hele kroppen av forventning og spenning, og alt er nytt. Ny er gjerne også skolesekken, og i nettbutikken til Beckmann finner du hele sett med sekk og alt du trenger av tilbehør til skolestart. Settene er til en ekstra god pris, og inkluderer sekk, gym-/tursekk, pennal, matboks, drikkeflaske og merkesett.

1. klassesett "Alva" og 1.klassesett "Black Supercar".

Ønsker du ikke et helt sett, er det også mulig å kun bestille sekk. Blant årets design finner du Roborex, Forest Friends, Mermaid og Ninja, i tillegg til en rekke andre. Det skal med andre ord godt gjøres å ikke finne noe skolestarteren vil like.

2.-5. klasse

Plutselig blir førsteklassesekken for liten, og da må man opp en størrelse. Classic 28 liter er, i likhet med førsteklassesekken, en solid, ergonimisk og funksjonell sekk. Den er tilpasset en større rygg enn førsteklassesekken, men har de samme gode egenskapene.

Sekken Classic 28 liter, vist fra forskjellige sider i stilene Emoji, Black og Fusion.

6.klasse og oppover

For de større barna og ungdommene, er det sekker fra 30 liter og oppover som gjelder.

En god sekk som passer fra 6.klasse er Beat 30 liter. Denne har en avslappet stil, gode bæreegenskaper og blant annet innvendig rom for laptop og nettbrett. I samme størrelse finner du sekken Urban, i et retro design med eget rom til laptop.

Til den aktive ungdommen er Sport 32 liter et godt alternativ, med et sporty design og god luftgjennomstrømning.

Beat Floral, Sport Green og Urban Black.