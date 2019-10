Nå er det Force Friday med store salg

Du kan gjøre store kupp på Star Wars Lego denne helgen.

Hvert eneste år feirer Lego, den offisielle siden, Star Wars med eksklusive tilbud. I tillegg får du doble VIP-poeng, som i praksis er penger du kan bruke på senere kjøp.

Om det ikke er nok så er det kommet en haug med nyheter for den Star Wars-gale LEGO-fantast i den offisielle butikken. Som en god knivselger så kaster faktisk LEGO enda en ikke-nok-med-det på toppen av det hele. Handler du på salget, eller noen av de nye settene, kan du få med et eksklusiv Battle of Endor-mikrosett som feirer 20 år med LEGO Star Wars.

Her kan du sjekke salget

Du bør også se på den nye Imperial Star Destroyer. Den finner du her.

Det er også flere nyheter, blant annet en ny Yoda, en mindre Millenium Falcon enn den du finner under og en herlig Y-Wing.

Sjekk alt her

Star Wars Milennium Falcon

7541 deler er utgangspunktet for denne særdeles detaljerte modellen av romskipet til Han Solo (senere Rey og kompani). Med minifigurer, hemmelige rom og særdeles mange kule funksjoner.

Her finner du det