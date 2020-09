Nå har Hifi-klubben stort jubileumssalg

Det er 40 år siden Norges hifi-asyl åpnet. Det betyr gode priser for deg og meg.

Hifi-klubben er en legende i musikkbransjen i Norge. En av de første butikkene som jobbet kun for nydelig lyd. For de som husker godt konkurrerte de lenge med Akers Mic her i Norge, men i dag er det kun Hifi-klubben som er der av de to. I tillegg selvfølgelig til mange nye konkurrenter.

Året Hifiklubben oppstod var 1980, og det betyr 40 år med lyd fra jappetid og Michael Jackson til Nirvana og Beyonce. Eller klassikere og klassisk, om det er det du liker best.

Her starter den ekte hi-fi-lyden. En kraftig gulvhøyttaler som setter fullt trykk på musikken eller filmlyden din uten at det koster mer enn nødvendig.

Den gangen vi var konfirmanter gikk alle pengene til Dali-høyttalere. De holdt helt til lillebror skulle sjekke hva som skjedde om man trykket på de runde greiene midt i. Det kan være at den historien er litt feil siden det fullt mulig var noen på et godt, gammeldags nachspiel som gjorde det. Uansett, Dali Spektor 6 er klassiske og store, deilige gulvhøyttalere. Boom! Nedsatt 33 prosent

Overlegen lyd, eksklusivt design, god komfort, brukervennlige – disse avanserte on-ear-hodetelefonene med ANC sender deg opp i luksusklassen.

Avanserte hodetelefoner som er trådløse. Med herlig lyd. Nedsatt 23 prosent.

Elegant platespiller med god hi-fi-lyd til prisen. Ferdigmontert pickup og innebygget RIAA-forsterker for direkte tilkobling til alle anlegg.

Vinyl. Vi elsker vinyl. Fin platespiller som nå er nedsatt 23 prosent.

