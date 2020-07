Nå: Kampanjepris på lysthus, drivhus, hagestuer og anneks

Kampanjepriser og gode rabatter på litt ekstra plass betyr mange tusenlapper å spare.

Det å ha litt ekstra plass til oppbevaring, ekstra rom for kos og hygge eller lek er det naturlig nok mange som drømmer om. Kanskje er det greit å investere i det som kan gi en kjærkommen pause ofte nok fordi det er nært?

Å ta en pause i egen hage kan skje ofte, og et godt anneks, hagestue eller drivhus er den nære muligheten du alltid kan ha.

Siden det er sommertid er det også kampanjer og gode kjøp på nettopp slike anneks og hagestuer.

Vi gir deg en liten smakebit på hva du kan plassere i din egen hage under:

Et 21,1 kvadratmeter stort anneks med vindu og takpapp. Mønehøyden er 3 meter, og har en total størrelse på 35 kvadrat. Store, gode rom for din egen hage som nå er satt ned med hele 15 prosent. Det er mange tusenlapper å spare!

Denne hagestuen er på 15 kvadratmeter og gir veldig gode solforhold inne, samt har praktiske skyvedører. Er satt ned med 16 prosent, og i tillegg får du nå med en sommerpakke med høyttaler og partycooler til å bruke i hagestuen.

Et drivhus kan også være et lysthus, og dette store drivhuset på 13 kvadrat er stort nok for et lite selskap, vekster eller bare kos. Drivhuset er nå på herlig kampanjepris.

