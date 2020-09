Nå kan du spille Mario Kart i din egen stue

Dette må være det perfekte spillet for alle som liker å ha det gøy.

Spilldesigneren Gunpei Yokoi hadde laget en del elektroniske leker da han på toget i Japan så en forretningsmann leke seg med kalkulatoren.

Som ansatt i det legendariske spillselskapet Nintendo tenkte han at her lå det en mulighet. Selskapet hadde laget kortspill og brettspill siden 1889, og hadde hatt en viss suksess i et samarbeid med Mitsubishi på spill for TV: Color TV-Game.

Du kan lage din egen Mario Kart-bane, men les videre hva som er twisten.

Yokoi mente likevel det kunne være et stort marked for bærbare, mindre spill og i 1980 kom det første Game & Watch fra Nintendo. Samme selskap ville fem år senere lansere Super Mario Bros for en hel verden, et spill som også ble gitt ut på den legendariske bærbare spillmaskinen.

I anledning jubileet til Mario kommer det veldig mange nyheter. Vi har allerede fått Super Mario Lego, og en Game & Watch (se lenger ned i saken). Nå kommer også den perfekte blandingen:

Super Mario Kart Bilbane Radiostyrte biler

Alt i ett. Mario Kart Live: Home Circuit - Mario Edition er Mario Kart i fysisk utgave med kamera. Du kjører altså i din egen stue, leilighet eller på ditt soverom. Din Nintendo Switch fungerer som spillkontroll, og viser deg også en slags virtuell virkelighet. Du ser hvordan det fungerer i videoen under:

Spillet kommer garantert til å bli utsolgt. Ikke minst fordi Nintendo Switch har blitt så utrolig populær. Du finner for øvrig konsollen her, om du trenger en slik.

Dette er utvilsomt julegaven som alle vil elske å leke med mens man venter på at hjemmekontoret skal åpne igjen.

Her finner du spillet (CDON)

Her kan du bestille spillet (Coolshop)

PS! Mario Kart finnes også som klassisk bilbane. Den finner du her.

PPS! Mario Kart finnes også som radiostyrt bil. Det finner du her.

Super Mario Lego

Super Mario Lego er strålende morsomt.

Lego har laget mange sett som fans av Star Wars, Harry Potter eller Jurassic Park har elsket. Nå har tiden kommet til Nintendo og Super Mario, for å feire at Super Mario er 35 år gammel.

Her finner du hele utvalget

Hvis du lurer på hva du ser på bildet over så er det Lego Bowsers slott. Du finner det her. Sammen med startsettet som du uansett må ha (dette er settet som har Super Mario). Du finner det her.

Ikke bare har Lego laget en interaktiv bane for Super Mario hvor du selv kan lage ditt eget spill i virkeligheten, men man har også laget en Nintendo-konsoll du kan bygge i Lego. Ikke bare er det en konsoll, men det skjer også noe på skjermen.

Sjekk den her!

Sjekk den her!

Du kan kjøpe sett som bygger ut banen, og sett med alle de kjente figurene fra Nintendo-spillet Super Mario. Mange av settene blir ofte raskt utsolgt.

Hvert spill har en start, og det er startbanen! Startbanen er det eneste settet med LEGO® Mario™. Så du trenger det for å virkelig sette i gang eventyret. Den interaktive LEGO Mario-figuren viser en rekke reaksjoner på de innebygde LCD-skjermene og høyttaleren. I figurpakkene får du nye figurer til din bane, og mye mer.

Du kan kjøpe settene direkte fra Lego uten toll.

Her finner du hele utvalget

Hva med denne retroperlen?

Game & Watch Super Mario Bros.

Nå i anledning at Super Mario Bros har kommet inn i den virkelige voksne aldersgruppen fra 35 til 50, kommer Game & Watch Super Mario Bros. tilbake.

På den oppdaterte fargeskjermen kan du spille: Super Mario, Super Mario 2 og det originale Super Mario-spillet fra den gamle Game&Watch-serien. Dette er en julegave som vil glede store og små like mye. Vi mener derfor at denne retropakken er årets julegave 2020.

Konsollen vil kun komme i et begrenset opplag.

Du finner den her

PS! Sjekk også denne: Super Mario-lampen med spørsmålstegn.