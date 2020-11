NB! Denne saken er ikke for kjedelige damer

Det finnes mange denne saken er for, og de bør lese den.

Det er mange viktige ting i livet. I en ikke helt prioritert rekkefølge nevner vi:

1. Øl

2. Fotball

3. Musikk

Det å kombinere disse tre er selvfølgelig genialt, men som alle har sagt for mange ganger er det ikke bare-bare i disse tider. Heldigvis har vi en reddende cowboy på ridende hest: Pondus.

I anledning den store handelshøytiden har vi i vår nettbutikk gitt vår butikksjef mange søvnløse netter ved at vi har tvingt gjennom store rabatter på nettopp Pondus.

Du kan få Hey Nineteen, den aller nyeste boken for 265 kroner (veil. pris er 379 kroner). Vi har likevel kun 33 av den igjen (da vi skrev denne saken). Du finner den her.

Du kan også kjøpe den nye utgaven av den klassiske nummer 1-boken fra Pondus: Første omgang. Dette er boken som først kom i en svart/hvitt-utgave, og med noen manglende striper. Nå er disse stripene med, og alt er i farger. Vi selger den for 244 kroner, mot normalprisen 349 kroner. Du finner den her.

Om du som leser dette liker den regjerende seriemesteren i England, og ikke har Pondus-hyllesten til nettopp det har vi 32 igjen på lager til 209 kroner - mot normalt 299 kroner. Du finner den her.

I anledning shoppinghelgen har vi også tvingt butikksjefen å sette ned prisen på bordkalenderen til Pondus for 2021. Normalt koster den 299 kroner, men du får den for utrolige 209 kroner nå. Her kan du kjøpe den.

Likevel det som gjør vår butikksjef virkelig stresset er prisen på 17 i Nøtten, det som sjefen i avdelingen kaller den morsomste Pondusboka. Den koster normalt 349 kroner, og vi selger den for 139 kroner nå. Kun 90 igjen nå.

Her finner du supertilbudet

Her finner du alt vi har av Pondus, inklusive det nye juleheftet!

