Ny TV? Se de unike designperlene her

Hvis du trodde at alle fjernsynsapparater er helt like tok du skammelig feil.

Hvis du kikker noen få år tilbake så var det veldig vanskelig å finne en TV som ikke så ut som alle de andre. Muligens hadde føttene et litt annet design, men som et visuelt element i stue eller andre steder var det veldig likt.

Når det i tillegg ble likere og likere på innsiden var det kanskje ikke så mye lengre som gjorde det noen vits i å investere i noe nytt.

Vel, slik er det ikke lenger. Innovasjonsavdelingene til de forskjellige produsentene har fått lov til å være kreative, og det kan du nyte godt av. Vi viser deg våre favoritter

Samsung The Sero - den roterende TV'en

Dette er rett og slett en roterende TV.

Verden er på høykant. Det vet de fleste av oss som bruker mobilen hver eneste dag. Det betyr at mange videoklipp sees best i et annet format enn det normale TV-formatet. Det løser The Sero helt strålende. Med kun ett klikk på fjernkontrollen så roterer den. En garantert vinner for stua!

LG Signature X

Dette kunstverket av en TV kommer med sin egen TV-benk. En av de aller beste TV-bildene på markedet kombinert med en helt utrolig design.

Samsung The Frame

The frame er en unik TV

Vil du henge en TV på veggen som ikke ser ut som en TV? Da er dette løsningen. En helt utrolig vakker TV som kan passe på veggen til ethvert hjem. Den nye 2020-versjonen er enda bedre enn tidligere utgaver.

Samsung The Serif

Denne nydelige TV'en kan du ha i ethvert rom som et lite kunstverk i seg selv.

