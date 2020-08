Oppskrift: Slik får du perfekt fredagstaco

Slik får du enda bedre taco på noen få ekstra minuter.

Det er på tide å oppgradere tacoen litt. Selv om vi feirer taco tuesday på fredager kan du enkelt lage noen særdeles gode tilbehør. Vi gir deg guiden du trenger.

Tortillachips med guacamole er faktisk så godt at det er vanskelig å slutte å spise det.

Guacamole - oppskrift

Den avokadobaserte dippen eller sausen er laget av, ja, avokado - som ble kalt alligatorpære i hjemlandet Mexico. Den tradisjonelle oppskriften er enkel nok: Moden avokado med havsalt. Samtidig er det godt med en guacamole som er litt mer avansert i smaken, og vår favorittoppskrift trenger følgende:

3 avokado

1 lime

Havsalt

1 gul løk

Frisk koriander

2 tomater

1 hvitløk

Cayennepepper (krydder)

Mos avokadoen med lime og salt med en stavmikser eller gaffel i en bolle. Kutt løk i små biter. Kutt tomatene i små biter, hakk hvitløken, kutt løken i så små biter du klarer og hakk korianderen. Rør inn i avokadomosen, og smak til med cayennepepper. En ekstra liten smaksopplevelse kan være å røre inn granateple til slutt. Det gjør miksen litt søtere, og gir en god ekstra smak.

Dette trenger du:

PS! Den nasjonale guacamoledagen i Mexico er 16. september, samme dag som nasjonaldagen.

Pico de Gallo kalles ofte for meksikansk salsa, og hever smaken på din taco, burrito eller nachos til nye høyder.

Pico de Gallo - oppskrift

Dette er en salsa som også kalles salsa fresca. Det er en type salsa som ikke er veldig flytende, og brukes derfor mye i taco og fajitas i meksikansk mat. I hjemlandet kaller man den tomatbaserte, som du får oppskriften på under, ofte for salsa mexicana.

3 tomater

1 chilipepper

Koriander (frisk krydderplante)

1 lime

1 rød løk (personlig favoritt, selv om man ofte i Mexico bruker den gule løken).

Kutt den røde løken i små biter, gjør det samme med chilien. Ta ut innmaten (kjøttet/det våte) i tomatene (lurt å bruke skje), og kutt dem i så små biter du klarer. Hakk (kutt) koriander, og bland alt sammen. Ta lime (klem ut juicen) over, bland og server i en bolle. Kan eventuelt smakes til med litt salt.

Dette er også veldig godt sammen med ordentlig nacho-cips, og klarer seg et døgn i kjøleskapet så lenge du husker å dekke til en bolle.

PS! Navnet betyr hanens nebb.

Dette trenger du:

Tacokrydder - oppskrift

Det kan kanskje være overraskende for mange, men det er veldig enkelt å lage sitt eget tacokrydder.

Chilipulver 3 spiseskjeer

Spisskummen 2 spiseskjeer

Oregano (tørket) 3 teskjeer

Hvitløkspulver 3 teskjeer

Pepper 2 teskjeer

Havsalt 1 spiseskje

Paprikapulver 2 spiseskjeer

Chiliflak 3 teskjeer

Siden det er helt greit å oppbevare kan du ofte lage en stor porsjon, og kanskje lagre det på et godt sted. Ønsker du for øvrig en litt sterkere variant kan du legge til litt cayennepepper. Brukes på samme måte som krydderpulveret du ellers kjøper.

Hjemmelaget tortillachips er utrolig godt.

Hjemmelaget tortillachips

Skal du få gode nok tortillachips trenger du en frityrkoker, selv om det er mulig å lage dem i ovnen. Du tørker først maislefser i ovnen. Så kutter du dem i små trekanter (tenk pizza), og så frityrkoker du dem. NB! Det er mulig å frityrkoke i en panne med høye kanter (bruk cirka 2 dl olje)! Legg ferdig friterte (ca 2 minutter) tortillachips på papir for å tørke (lagvis med papir over og under), og dryss havsalt over.

Hjemmelaget tortilla er veldig enkelt å lage.

Hjemmelaget tortilla

Maismel er det du trenger, men sjekk gjerne om du får typen som har med lime (kalles masa harina). I tillegg trenger du salt og vann. Ja, det er så enkelt. Bland mel og vann (det kommer an på melet hvor mye du trenger, tenk omtrent konsistensen av plastelina), tilsett litt salt. Press tortillaen ut i en presse, stek omtrent 1 isskje med deig av gangen.

