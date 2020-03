Over 18 og har lyst? Her er det du trenger

NB! Denne saken passer ikke for deg som ikke er gammel nok.

Social distancing er konseptet vi nå skal forholde oss til. Det betyr å holde avstand til andre mennesker som vi ikke normalt er i nærheten av.

Konseptet fungerer sikkert helt greit for de som har familie, samboer eller venner med benefits, som de sier på newnorwegian. Er du derimot en av dem som tenkte at denne våren skulle brukes for å runde Tinder for å sikre framtidens partner, eller som bare trenger litt ekstra spenning hver dag i hverdagen så har vi laget en liten liste med voksenlekene som kan redde deg ut av knipen. Om du har batterier nok.

Dette er IKKE en robotstøvsuger

Skulle vi begynt et sted hadde vi startet hos Sinful. De har nemlig opptil 60 prosent på sitt vårsalg. Om du skulle være i et parforhold kan du sjekke ut deres goodiebokser, som inneholder både noe for den som er kinky eller den som bare vil utvide horisonten litt. Du finner dem her.

Alene? Dette er toppvalget for kvinner

Mannfolk bør vurdere denne eggpakningen. Garantert ikke frittgående.

Ingeniører fra norske skoler har laget denne. Om de forteller om det i familieselskaper vet vi lite om.

Nytelse er en norsk nettbutikk som ikke bare kan tilby et bredt utvalg av diverse leketøy for begge kjønn, men de kan også tilby denne heftige maskinen laget av norske ingeniører (vi visste de drev med mye bra på NTNU): The Handy.

Kvinner på sin side kan velge denne treningsmaskinen over de mer kjedelige versjonene som normalt støver bort i kjelleren.

Denne pakken sier Kondomeriet at nærmest garanterer orgasme.

Borte hos Kondomeriet har man laget en liten pakke kalt Womanizer Liberty, og som de sier: Onaner mer. Det gjør man visstnok om det investeres i denne. Sjekk den ut her.

Mannfolk kan vurdere denne rimmevibratoren, som er akkurat det du tror det er.

Sjekk også utvalget hos Erotikknett om du ikke har fått tilfredsstilt ønskene over.