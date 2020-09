Playstation 5 vs Xbox Series X - hvem er best?

De nye spillkonsollene er her. Vi gir deg guiden.

Det er nå 7 år siden Playstation 4 kom på markedet. Året etter kom Xbox One på det norske markedet. Senere har begge fått oppgraderte versjoner i Playstation 4 Pro, og Xbox One X.

Playstation 5

Playstation 5 lar deg spille spillene fra Playstation 4, men det er usikkert om du kan bruke kontroller og annet utstyr.

I år kommer det maskiner som er mye kraftigere. Microsofts Xbox One Series X er 8 ganger kraftigere enn den originale Xbox One, og 4 ganger raskere enn deres egen oppgraderte Xbox One X. Playstation 5 kommer ikke til å være like kraftig, men vil ha ultrahøyhastighets lagring.

Her kan du reservere din Playstation 5

Xbox Series X

Xbox Series X lar deg spille spillene fra Xbox One, samt 600 spill fra Xbox 360 og den originale Xbox. I tillegg kan du bruke utstyret fra Xbox One.

Begge konsollene vil ha det som kalles neste generasjons grafikk og lyd, i tillegg til at konsollene vil kunne spille gamle spill med oppgraderinger.

Her kan du reservere din Xbox Series X

Playstation Xbox Eksklusive spill: Spider-Man: Miles Morales, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7 Eksklusive spill: Halo Infinite, Senua’s Saga: Hellblade 2, Forza Motorsport 8, State of Decay 3

Prosessor: 8-core 3.5 GHz AMD Zen 2 Prosessor: 8-core, 3.8 GHz AMD Zen 2 Annen teknikk: 8k, 16gb ram, 120 fps Annen teknikk: 8k, 16 gb ram, 120 fps Harddisk: 825 gb Harddisk: 1 TB Grafikk: 10.3 teraflop AMD RDNA 2 Grafikk: 12.0 teraflop AMD RDNA 2 Disk: 4K UHD Blu-ray Disk: 4K UHD Blu-ray Vs.

Hvis du ikke er den beste til å lese tekniske tabeller er konklusjonen enkelt nok at Xbox har bedre grafikk-kort, litt bedre prosessor og større harddisk. Det betyr ikke nødvendigvis bedre grafikk eller raskere spill siden det vil avgjøres av utviklerne.

For mange handler det mye om hvilken konsoll man er mest vant til, og eventuelt hvilke eksklusive spill man har mest lyst på.

